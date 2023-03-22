Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД

Виктория Боня оказалась под надзором властей.

Скандально известная российская блогерша, модель, актриса и телеведущая Виктория Боня в очередной раз стала фигуранткой... Нет, пока не уголовного дела, но очередной громкой и неприятной истории. Получив популярность в реалити-шоу "Дом-2" звезда телеэкранов ушла в Интернет. У нее огромная армия фантов в социальных сетях.

Вот на поклонниках Виктория Боня и решила заработать, рекламируя некие процедуры с "шаманской медициной", в ходе которых следует употреблять некие кактусы. Как объяснила сама блогерша, якобы речь идет о лекарстве, способном "очистить душу и разум".

Телеведущая подчеркнула, что у ее читателей есть возможность записаться на процедуры "древней медицины". Виктория Боня также отметила, что подобным способом люди "исцеляют душу" и связываются с "миром духов" уже около трех тысяч лет.

Разумеется, душещипательная история блогерши дошла и до органов власти, которые взяли артистку под надзор. Ее фактически прижали к стенке в МВД. И поделом! Депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина рассказала телеканалу "360", что на пост телеведущей ей пожаловались граждане.

Парламентарий подчеркнула, что обратилась по данному делу в МВД. Правоохранители уточнили, что разработан законопроект, который предполагает уголовную ответственность за рекламу запрещенных веществ.

Если Виктория Боня после принятия закона не удалит свои посты, то ей может грозить суровое наказание. По словам депутата, сейчас блогершу можно привлечь лишь к административной ответственности. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".