"Я его не хочу": накатившая два стакана жена Газманова ушла в свободное плавание

Жена Олега Газманова резко проявила характер

54-летняя Марина Газманова вышла к своим поклонникам с большой порцией откровений. Супруга артиста и музыканта Олега Газманова любит общаться со своей аудиторией в социальных сетях, однако до серьезных откровений доходит редко. Кажется, из-за накопившихся стрессов женщине нужна была поддержка.

Так, с самого утра жена Олега Газманова показала свою фигуру и подтянутый животик. Одним из главных секретов красоты Марина назвала горячую воду. Накатившая с утра два стакана кипятка она чувствует себя бодрой и энергичной.

По словам Газмановой, сейчас в ее жизни идет трансформация на новое мышление. Например, ей все меньше хочется наряжаться. Все чаще она выбирает удобные образы с брюками, оставляя изысканные платья в дальнем углу шкафа.

"На меня жалобно посмотрело платье. Как давно я его не надевала, а главное — не хочу… пока не хочу", — делится супруга артиста.

Ну а вечер женщины прошел за ручку со спортом. Несмотря на холодную весеннюю погоду, Марина уже открыла сезон сап-прогулок по воде. Одевшись потеплее, жена Олега Газманова ушла в свободное плавание, попутно разгоняя кусочки льда. Вот такой день получился у возлюбленной певца.