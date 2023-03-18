"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника

Олег Газманов сделал так много для своей жены...



Супруга Олега Газманова как и любая другая знаменитость ведет свой блог. В нем она делится своими мыслями, снимками из путешествий, творчеством и рассказами о детстве и юности.

Последняя публикация Марины Муравьевой-Газмановой была посвящена ее любимому мужу. Призналась жена Олега Газманова в том что нашла любовника, друга, отца, добытчика в одном человеке. И он не только помогает ей справиться с появляющимся негативными мыслями, но и может привнести в жизнь веселье и яркие эмоции.

Благодаря смелости своего супруга, женщина осмелилась поплавать с черепахами в Индийском океане, прыгнула с парашютом, посетила десятки стран и городов... Смогла, при этом, признается супруга Олега Газманова, сосредоточиться исключительно на получении нового опыта, а не на вещах материальных.

Даже после 20 лет брака Марина Муравьева-Газманова попросила своего мужа вместе обращать внимание на каждую приятную мелочь, которую дарит им жизнь. И, пусть ей и немного жаль, что время мчится так быстро, она рада, что в этом скоростном поезде они находятся вместе.



"Так мощно и так глубоко сказано", "Божественно", "Восторг!", – похвалили жену Олега Газманова ее подписчицы.

