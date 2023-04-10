"Бузова – точно нет": какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву

Названа звездная наследница Аллы Пугачевой.

С тех пор, как Алла Пугачева покинула Россию, разговоры о новой звезде российского шоу-бизнеса не стихают. Судя по всему, россияне привыкли к яркой и главной артистке на сцене, поэтому ждут новую певицу. Кому же достанется звание новой примадонны — вопрос открытый.

Нумеролог Дарья Колегова поделилась, какая блондинка заменит ушедшую с российской сцены Аллу Борисовну. Первой в поле зрения эксперта попала Ольга Бузова. Поющая ведущая с каждым годом завоевывает все новые и новые горизонты популярности. Однако, нумеролог не видит ее на месте Пугачевой.

"Ольга Бузова точно — нет. Ольга — яркая, рвущая шаблоны. А Пугачева — признанный авторитет", — комментирует Дарья.

А вот другая популярная певица Люся Чеботина очень подходит на место главной звезды шоу-бизнеса. Так говорят цифры нумерологу. Напомним, что Люся прославилась песней "Монако", ставшей хитом прошлого лета. Однако покорять сцену она начала еще раньше — в проектах "Голос", "Главная сцена" и других.

"Что касается Люси, мой ответ утвердительный", — заявил нумеролог.

Недавно будущая преемница Аллы Пугачевой презентовала песню "Мое". Эта композиция могла бы выйти и раньше, но все сроки сдвинул дуэт с Димой Биланом. В конце декабря вышел их совместный сингл "Секрет на двоих".