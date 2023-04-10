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Понедельник 10 апреля

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Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет

Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет
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Реакция сына Яны Рудковской оказалась непредсказуемой.

В 2009 году продюсер Яна Рудковская вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. По началу их роман называли пиаром — вместе они работали над номером Димы Билана. Однако, спустя 14 лет брака пара продолжает держаться друг за друга.

В союзе на свет появились двое сыновей. Старшему Саше, более известному как Гном Гномыч, уже 10 лет, а младшему Арсению почти три года. Пара не скрывает, что младший наследник появился на свет благодаря суррогатной маме. Более того, пара планирует повторить счастливый опыт.

Журналистам удалось поймать момент, когда радостная Яна Рудковская показала круглый живот, в том числе и своему сыну. Они с Евгением планируют родить дочь. Правда, животик звезды в этом не участвует, а на свет малышка может появится, как и Арсений, через ЭКО.

Услышав новости о сестренке, юный Гном Гномыч вышел из себя. Старшему сыну не понравились такие новости. А Яне Рудковской не понравилась реакция сына.

"Сестренка скоро будет, обещаю!" — мягко, но решительно заявила она Гномычу.

В конце прошлого года Рудковская поделилась неудачным опытом ЭКО. Пара уже ждала ребенка, однако беременность прервалась. Хорошо, что для новой попытки у пары нет никаких ограничений.

10 апреля 2023, 18:00
Яна Рудковская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Звезды сводили детей на Новогоднюю Елку

Яна Рудковская с сыном Гном Гномычем.
За детьми Филиппа Киркорова – дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином – присматривал любящий дедушка Бедрос.
Певица Жасмин привела на елку дочку Маргариту.
С детства привыкший к светской жизни сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша "Гном Гномыч" быстро нашел себе компанию.
Мероприятие началось с кулинарных мастер-классов для маленьких гостей – дети украшали имбирные пряники.
В числе гостей были Тата Бондарчук с дочкой и дебютантка Елизавета Мамиашвили.
Алика Смехова с подругой.
Гости с порога окунулись в атмосферу волшебной сказки: новогодняя композиция с заснеженными елями, световая проекция, запах хвои создали по-настоящему праздничное настроение.
В Октябрьском зале юных гостей ожидали все времена года разом, где каждый смог погрузиться в воспоминания о весенней капели, теплом лете и золотой осени.
Главными персонами праздника стали юные ценители волшебства и их родители – герои столичной светской хроники.
Организаторы подготовили гостям праздничное цирковое представление: акробаты, эквилибристы, жонглеры и в финале номера – метель из белого конфетти.
Кульминацией новогодней елки стало появление Деда Мороза, который внимательно выслушал пожелания и мечты каждого ребенка, оценил стихи и песенки, которые читали ему дети и, конечно же, вручил каждому маленькому гостю новогодний подарок.

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