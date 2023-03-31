"Дочку жалко": Беременная Бородина вышвырнула родного ребенка из дома ради мужика

Готовящейся к свадьбе Бородиной некогда возиться с детьми.

Ведущая скандального шоу "Дома-2" ксения Бородина одна растит двух дочерей от разных мужчин – Марусю и Теону. Недавно в Сети поползли слухи о том, что 40-летняя звезда якобы беременна снова. Вероятно6 она захотела "прыгнуть в последний вагон" уходящей молодости и повторить успешный опыт своей коллеги Ольги Орловой.

Поводом для обсуждения стало фото, на котором Бородина засветила округлившийся животик. Снимок мгновенно распространился по Сети и вызвал волну обсуждений. На днях история получила новый виток развития.

Ксения Бородина решила отдать дочь своему бывшему мужу Курбану Омарову. Это удивило фанатов, ведь ранее звезда шоу "Дом-2" критиковала бывшего супруга и не собиралась отдавать ему детей из-за его новой пассии, пишет ФАН.

Ксения постоянно жаловалась на бывшего мужа, который якобы не уделял дочери внимания, но недавно бизнесмен опубликовал снимок с дочкой Теоной в своем аккаунте.

Фанаты моментально включили фантазию и связали это с тем, что беременная Бородина якобы готовится к свадьбе с новым возлюбленным во Франции и на время отдала ребенка бывшему, так как дел у нее невпроворот. Пока официально Бородина не комментировала данную информацию. Но если это так, то фактически она вышвырнула родную дочь из дома ради мужика, на время решения проблем.

"Детей женщины рожают для себя. Все мужчины после развода забывают, что есть дети"; "Видимо, до Бороды дошло, что ребенку плохо без отца"; "Дочку жалко. У меня то же самое. Знаешь, как она по папе страдает, постоянно хочет видеть его", – написали фанаты.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году. До этого пара долгое время не жила вместе.