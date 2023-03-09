"Козлина!": Примчавшего в Санкт-Петербург балабола Галкина* растерзала разъяренная толпа

Еще в прошлом феврале звездное семейство укатило за границу. Муж Аллы Пугачевой нашел себе там очень занимательную работу: теперь он колесит по миру и поливает грязью годами кормившую его страну. В общем, ведет себя как настоящий балабол. Очевидно, что после всех скандальных выходок Максима Галкина* многие в России не ждут.
И каково же было удивлением некоторых пользователей, когда в микроблоге опального комика появилась запись концерта из Санкт-Петербурга. Кто-то уж было подумал, что артист вернулся в Россию. Однако примчал он в немного другой Санкт-Петербург – в город в округе Пинеллас штата Флорида. По традиции юморист порадовал русских эмигрантов своими провокационными шутками, а также снял на видео, как ему рукоплещут собравшиеся.
Однако в комментариях под фотографией оставшиеся в России пользователи обошлись без аплодисментов. Разъяренная толка словесно растерзала Максима Галкина*, напомнив ему, что он своим поведением предал родину. Многие, увидев, что артист в Америке, выдохнули и посоветовали ему там и оставаться.
Ну, и конечно не обошлось без оскорблений в адрес комика, которые он, как считают обиженные выходками соотечественники, заслужил.
"Козлина! Не дай Бог этого здесь лицезреть. Надеемся никогда его не видеть", – пишут разгневанные пользователи Максиму Галкину*.
* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.