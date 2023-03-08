"Этого щенка накачали": боевитый Пригожин разобрался с бомжующим Милохиным

Шоумен попал под удар.

Последнее время Даня Милохин оказывается в центре общественного внимания исключительно благодаря своим одиозным заявлениям и поступкам. Недавно шоумен со скандалом покинул проект Первого канала "Ледниковый период".

Своим поступком кумир молодежи подложил свинью фигуристке Жене Медведевой, поскольку та осталась без партнера. Многие зрители отреагировали на выходку интернет-звезды резко негативно. Среди недовольных оказался продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии по традиции не полез за словом в карман. В эфире программы "Вы держитесь!" музыкальный деятель, мягко говоря, выразил крайнее разочарование в молодой знаменитости.

По словам Пригожина, "детдомовский мальчик", из-за недальновидности создает политизированную ситуацию. Боевитый продюсер убежден, что Милохин кинул чемпионку мира. "Просто ему захотелось поехать отдыхать в Дубай. <...> То есть этого щенка накачали, сделали из него звезду. Кто его делал звездой? Мы его делали звездой! Что, кроме него, никого больше не было? Были. Ему предоставили все возможности", — вербально разобрался с шоуменом музыкант.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что брат Дани Илья предложил тиктокеру оформить квартиру от государства как детдомовцу. Милохин отказался обращаться за подобной помощью. Сам шоумен признавался, что он почти потратил все свои деньги, поскольку не копил их. Пользователи Сети иронизировали по поводу того, что Милохину приходится "бомжевать" в Дубае.