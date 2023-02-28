Плюнувший на красавицу Медведеву Милохин бомжует на чужбине с протянутой рукой: Ни рубля

Тиктокер признался в бедственном положении.

Даня Милохин – один из самых успешных и высокооплачиваемых отечественных тиктокеров. Детство у блогера была весьма трудным: развод родителей, интернат, запрещенные препараты, жизнь на улице, неоконченная учеба. Выкарабкаться о смог, только когда ворвался в мир Интернета.

Дальше уже пошли многочисленные контракты, проекты, съемки в самых рейтинговых российских программах. Так, в минувшем году Даня Милохин участвовал в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Однако зрители увидели его всего несколько раз.

Перед очередными съемками тиктокер разругался с наставником Ильей Авербухом, плюнул на свою партнершу Евгению Медведеву и свалил за бугор. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию чуть не выбыла из проекта из-за капризов блогера.

После грандиозного скандала Даня Милохин улетел в Дубаи якобы на отдых, а уже оттуда отправился в Лос-Анджелес. Сам он заявлял, мол решение не политическое, однако до сих пор не вернулся на родину.

Сегодня блогер бомжует на чужбине с протянутой рукой. Он не зарабатывает ни рубля, о его содержанием занимаются друзья. Даня Милохин признался, что рекламных контрактов у него больше нет, а денег он за годы карьеры не накопил.

По словам тиктокера, в общей сложности у него на жизнь осталось около 400 тысяч рублей. Собственной недвижимости у 21-летнего Дани Милохина нет, поэтому жить приходится где попало – благо, пока приятели предоставляют крышу над головой.