Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Вторник
7 марта
Лента новостей
20:00
"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус
19:40
"Я сам ему их отдал": как у бизнесмена из Ставрополя украли шесть миллионов
19:18
Сепсис не остановить: ткани конечностей Костомарова продолжают отмирать
18:40
Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов
18:40
"Очень сложно": объявлено о плачевном положении потерявшей надежду Винер-Усмановой
18:20
Взвывшей о помощи лежачей Кормухиной перекрыли кислород
18:20
Связь с Кориковой, брак без детей и жизнь в деревне: что стало со звездой "Бедной Насти" Страховым
18:00
Остановиться и смириться: Михайлов дал женщинам совет
17:40
Убрали навсегда: Мечтающего вернуться на телевидение Васильева вышвырнули на улицу
17:20
"Главное – не посадить": какие растения запрещено выращивать в саду
17:00
"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду
16:40
"Алкоголизм и нищета под забором": изнывающий от боли Добронравов дошел до ручки
16:20
Скрывала: Клара Новикова на 77-м году жизни рассекретила свою настоящую еврейскую фамилию
16:00
Рынок элитной аренды ожил
15:40
"Важное событие": Залетевшая от Преснякова Подольская готовится родить долгожданное дитя
15:20
Обзор лучших скидок в новостройках Москвы
15:00
"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал
14:40
"Увидел и сказал": Дух покойного Джигарханяна настиг Цымбалюк-Романовскую во время утех с юнцом
14:20
"Все": ободравший Пугачеву как липку внучок промотал наследство в казино
14:00
Развод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ
13:40
"Без трусов": оголившая прелести Волочкова засветила пышную растительность
13:20
"Доча плакала": Ковальчук набросилась на Чумакова после грязного сравнения ребенка с пятой точкой
13:00
Прогноз погоды на март составили синоптики: Не весна
12:40
"Помогите!": раздавленная диагнозом Гулькина из "Миража" просит денег из-за болезни мозга
12:20
"Слабоумие и отвага": мэрия Краснодара судится с ветераном ВОВ за единственную жилплощадь
12:00
"Боже": сын-фрик Елены Яковлевой заговорил о смене пола
11:40
Пожар в доме: как предотвратить трагедию и спасти свою жизнь
11:20
Филипп, прощай: "мать детей" Киркорова выходит замуж за другого
11:00
"Слишком рано ушел": трагический конец Панина поставил Россию на уши
10:40
"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки
10:20
"Элитное направление": определена стоимость недвижимости тяжелобольного Костомарова
10:00
"Ейной мордой начала меня в харю тыкать": гневная отповедь униженной в ресторане Кравец
09:40
Лапал девицу: Молодого мужа Надежды Бабкиной нашли в притоне
09:20
"Дни сочтены": муж онкобольной Заворотнюк Чернышев умывает руки
09:00
"Ни одного ни осталось": огорченная вдова сообщила о пропаже бесценных костюмов Кобзона
08:40
"Незаменимых нет": мужа онкобольной Заворотнюк лишили последнего заработка
08:20
Как сохранить стройность и здоровье после 40 лет: советы диетолога
08:00
"У меня появляется животик": 40-летняя Седокова сделала признание
06:18
Краски или волшебная палочка: подборка лучших подарков на 8 марта для девочек
03:59
33% квартир продаются менее чем за месяц
02:06
Продажи жилья выше 30 этажа выросли на 19%
00:14
Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта
23:40
Оставшийся без единой копейки Шаляпин взмолился о помощи: Не откажусь
23:30
Переломанный Куценко стонет от сильной боли: Страшный человек
22:40
Стали известны подробности потасовки на цветочном рынке в Москве
22:30
54-летняя Буланова заявила о появлении ребенка от любимого мужчины
22:20
"Обычная неприязнь": новая пассия Омарова заставила Бородину ревновать
22:00
"Неприятности на работе": Хватающаяся за соломинку брошенная Орбакайте осталась одна
21:50
"Варят наркотики": В Москве задержали и доставили в полицию Бабкину
21:45
Много объятий и слезы счастья: трогательные кадры возвращения участников СВО домой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера
"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки
Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку
"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал
"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова
"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус

Харламов не отпустил Асмус.
прочитано 1052 раза

Кристина Асмус и Гарик Харламов считались по праву одной из самых ярких звездных пар в российском шоу-бизнесе. Однако их отношения не выдержали проверку временем, и они развелись три года назад. Несмотря на это, звезды официально живут в одном доме и воспитывают общую дочь Настю. Кроме того, вместе с ними живет мать Гарика Харламова. При этом каждый из бывших супругов уже строит личную жизнь с новыми возлюбленными. Такая ситуация кажется поклонникам патовой.

ПО ТЕМЕ

"Не дома у Гарика же": сидящая на шее у бывшего Асмус вынуждена обсасывать нового мужика на улице

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

В одном из интервью Кристина Асмус говорила, что после развода Гарик Харламов сам запретил ей и их дочери съезжать от него и не стал покупать им другой дом. Сама она была не против остаться жить с ним под одной крышей.

Колдун Денис Брендер считает, что Асмус и Харламов не смогут мирно договориться. Он уверен, что у Асмус остались чувства к бывшему мужу. Более того, комик тоже не може морально отпустить бывшую жену. Сейчас Гарик Харламов встречается с Катериной Ковальчук, а Кристина Асмус с Романом Евдокимовым. Прямо какая-то "шведская семья".

"Это могла бы быть идеальная пара", – рассказал колдун.

Однако колдун предупреждает: натура актрисы Кристины Асмус так устроена, что вскоре она расстанется и с этим ухажером.

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 7 марта 2023, 20:00 Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Все реже Татьяну Навку видят в компании мужа
Шоу-бизнес

"Доча плакала": Ковальчук набросилась на Чумакова после грязного сравнения ребенка с пятой точкой

Муж Юлии Ковальчук довел девочку до слез
Шоу-бизнес

Развод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ

Собчак рассекретила нового мужчину
Шоу-бизнес

"Без трусов": оголившая прелести Волочкова засветила пышную растительность

Новый день – новые подробности из жизни Анастасии Волочковой

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни
Почему мы не чувствуем боль и чем это грозит: объяснил врач
"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики
Терапевт объяснила зависимость солнечного света и эпидемии ОРВИ

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+