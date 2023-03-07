"Идеальная пара": что известно о "шведской семье" живущих в одном доме Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов считались по праву одной из самых ярких звездных пар в российском шоу-бизнесе. Однако их отношения не выдержали проверку временем, и они развелись три года назад. Несмотря на это, звезды официально живут в одном доме и воспитывают общую дочь Настю. Кроме того, вместе с ними живет мать Гарика Харламова. При этом каждый из бывших супругов уже строит личную жизнь с новыми возлюбленными. Такая ситуация кажется поклонникам патовой.
В одном из интервью Кристина Асмус говорила, что после развода Гарик Харламов сам запретил ей и их дочери съезжать от него и не стал покупать им другой дом. Сама она была не против остаться жить с ним под одной крышей.
Колдун Денис Брендер считает, что Асмус и Харламов не смогут мирно договориться. Он уверен, что у Асмус остались чувства к бывшему мужу. Более того, комик тоже не може морально отпустить бывшую жену. Сейчас Гарик Харламов встречается с Катериной Ковальчук, а Кристина Асмус с Романом Евдокимовым. Прямо какая-то "шведская семья".
"Это могла бы быть идеальная пара", – рассказал колдун.
Однако колдун предупреждает: натура актрисы Кристины Асмус так устроена, что вскоре она расстанется и с этим ухажером.