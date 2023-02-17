"Не дома у Гарика же": сидящая на шее у бывшего Асмус вынуждена обсасывать нового мужика на улице

Кристина Асмус вернулась в молодость.

Развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова состоялся в 2019 году. Как гром среди ясного неба прогремели объявления о разрыве — до разрыва пару считали идеальной и приводили в пример как одну из самых крепких в шоу-бизнесе. К сожалению, расстаться на мирной ноте тоже не получилось. Как это обычно бывает, в игру вступили деньги.

Два года супруги не могут поделить свой роскошный дом на Рублевке в поселке Ильинка. Гарик уверяет, что оставил жилье Кристине, та же утверждает, что она и дочка остались без копейки денег. Но, по последней версии, выяснилось, что бывшие возлюбленные до сих пор живут вместе. Деньги не поделили, да и договориться не смогли.

Сидящая на шее в доме у бывшего Кристина Асмус по неизвестным причинам не съезжает. Однако, личную жизнь уже вовсю налаживает. Места для голубков, как будто бы, не нашлось — все фотографии получаются только в людных местах. Вот и новая фотография сделана прямо посередине дороги. Поклонники шутят — "бездомная Асмус" вынуждена обсасывать нового мужика на улице.

"Правильно, а где еще обжиматься, если не на улице? Не дома у Гарика же", — подмечает Лена Миро в своем микроблоге, спросив у читателей, хотели бы они вернуться в свою молодость, как это сделала Кристина Асмус.