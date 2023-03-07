Семь лет тюрьмы: российские блогеры-богачи могут оказаться за решеткой за неуплату налогов

Блогеры Валерия (Lerchek) и Артем Чекалины стали фигурантами громкого уголовного дела о невыплате 300 миллионов рублей налогов. Пока звездная семья будет находиться под домашним арестом, но все-таки угроза получить реальный срок существует.
Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, что может грозить нерадивым блогерам в случае ухудшения положения дел. Также правозащитник объяснил, получится ли у блогеров уберечься от ареста.
Следствие считает, что Чекалина уже два года незаконно тратила заработанные деньги, распределяя их по счетам родных и знакомых. Ее доход уже давно вышел за рамки упрощенной системы налогооблажения. Это можно расценивать как неуплату налогов, за что по закону предполагается арест до трех лет.
При этом если подозреваемый погасит все долги и комиссию, то уголовную ответственность с него снимут. При этом блогеров вполне могут наказать и по другой статье.
"Здесь, к сожалению, может запросто появиться и статья 174 УК РФ "Легализация доходов, полученных преступным путем", заявил адвокат Жорин.
При этом правозащитник отметил, что в России наказания за неуплату налогов и другие неправомерные схемы лояльнее, чем в других странах. В США, например, за подобное можно сесть в тюрьму на всю жизнь, сообщает " target="_blank">Пятый канал.
Впрочем, Жорин считает, что данный налоговый скандал с блогерами может реально закончиться тюремным заключением и стать первым подобным примером, чтобы остальным неповадно было. Если следствие "докопается", то на Чекалиных могут повесить сразу несколько преступлений.