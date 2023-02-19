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Воскресенье 19 февраля

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Как заноза в заднице: самые навязчивые российские блогеры

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Даже если наступит конец света, популярные блогеры почувствуют инсайд.

Роскошные путешествия, букеты не меньше 101 розы и дорогие подарки на самый маленький праздник — так свою жизнь показывают российские блогеры. Переходя из одной социальной сети в другу, они продолжают набирать миллионы лайков и комментариев за красивую картинку.

Но кто же из звезд, ежедневно ловящих "инсайд" и "поток" действительно любим публикой, а кто просто надоел своим идеальным миром?

Оксана Самойлова

Бизнесвумен, идеальная жена и всегда спокойная мама четверых детей Оксана Самойлова никогда не грустит. В ее мире есть только причесанные дети, полеты на частных самолетах и отдых в новой стране каждый месяц. А куда без него, нужно ведь где-то искать вечный источник вдохновения на новые семейные фотосессии.

Валерия Чекалина

Еще одна мамочка, которая все успевает. Более того, в своем блоге она регулярно рассказывает все-все тайны семейной жизни, даже интимные. У Валерии своя линейка косметики на все типы кожи, коллекция вечерних платьев и роскошные вечеринки на каждый повод. Как хорошо, что для достижения уровня Лерчек можно просто купить ее курс.

Елена Блиновская

Мечтательница всея Руси, исполнительница желаний Елена Блиновская живет скромно и просто. По утрам пьет воду и записывает цели в блокнотик. Всегда ответит на все вопросы подписчиков и, конечно же, только ради дорогих зрителей запустит еще один дополнительный поток своего марафона. А кому не нравится — Елена может и в рожу плюнуть.

Аяз Шабутдинов

А когда желания в блокноте перестанут работать, идем учиться бизнесу у Аяза. На билеты бизнесмен тратит по несколько миллионов, но уверяет — выйти на его доход можно уже через несколько месяцев. Короче, смотрим фотографии, учимся "мышлению богатых" и зарабатываем на роскошную жизнь, как у миллиардера.

19 февраля 2023, 06:14
Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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