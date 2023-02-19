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Чем богаты: знаменитые мужчины с большими пенисами

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Подборка звезд с внушительными размерами

В конце прошлого года Стасу Костюшкину пришлось отбиваться от "модных" критиков. Одна из подписчиц в популярной соцсети высмеяла артиста за то, что у него штаны с "висящей мотней". Певец ответил, что у него большое достоинство. Что ж, поверим на слово и добавим его в подборку знаменитостей с самыми большими пенисами.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

А прибор Тарзана видели многие. И не потому, что супруг Наташи Королевой является стриптизером. Однажды в Сеть слили фото эрегированного пениса знаменитого мужчины, и все удостоверились в том, что исполнительница хита "Желтые тюльпаны" любит супруга не только за мускулистое тело...

Фото: Alena Kalita/Russian Look/www.globallookpress.com

В 2021 году поющий блогер Давид Манукян, более известный как Дава, стал гостем "ТТ шоу" на Новом Радио, где сыграл в своеобразную игру. Ему необходимо было с закрытыми глазами потрогать и угадать предмет, лежащий в чаще. Ведущий подложил искусственный мужской член внушительных размеров. Блогер сразу понял, что это такое, и добавил, что его пенис тоже большой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Самый сексуальный мужчина по версии журнала People в 2018 году Идрис Эльба взбудоражил фанатов выпуклостью в районе паха. В Сети немало папарацционных снимков актера, которые заставляют других мужчин завидовать, а женщин – восхищаться.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/www.globallookpress.com

Два с половиной года назад американский актер Крис Эванс случайно выложил в популярную соцсеть фото большого пениса в возбужденном состоянии, после чего быстро удалил публикацию. Но, как говорится, если что-то попало в интернет, то в интернете остается навсегда. После того случая количество фанаток у Эванса возросло. Наверное, не нужно говорить, что актерский талант тут сыграл совсем небольшую роль.

Фото: Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com /www.globallookpress.com

19 февраля 2023, 08:07
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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