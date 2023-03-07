"Все": ободравший Пугачеву как липку внучок промотал наследство в казино

Носитель громкой фамилии, наследник Аллы Пугачевой, да и сам талантливый музыкант — все это о Никите Преснякове. Молодой человек, как и его семья, решил посвятить жизнь творчеству. В России его музыка мало кому интересна, зато он нашел признание заграницей.
Сейчас внук Аллы Пугачевой живет в США и занимается съемкой клипов. Многие считают, что Никита несправедливо отнесся к своей семье и родине, и, можно сказать, ободрал Пугачеву как липку. Долгое время он пиарился на имени звездной бабушки, а теперь уехал, да и отказался от фамилии — его знают под ником Ник Прес.
А любимая жена Преснякова Алена и вовсе рассказала новый факт о муже. Оказывается, как и Алла Пугачева, Никита любит провести время в компании игровых автоматов. Подписчики разочаровались в артисте. По мнению некоторых зрителей, "американский" внучок просто промотал наследство Пугачевой в виде доброго имени и незапятнанной репутации.
Конечно, диагноз "игроман" Преснякову ставить пока рано. Тем более, что по признанию Алены Красновой, сама она очень скептично настроена к играм. Возможно, именно она защитит внука Аллы Пугачевой от пагубной привычки.
"Каждый раз, когда мы ходим в казино, я вывожу сразу же первый выигрыш. Во мне азарта ноль", — написала девушка Никиты Преснякова.