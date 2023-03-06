Государство поможет: оставшемуся без денег бомжу Милохину предложили бесплатную квартиру

На связь вышел брат Дани Милохина.

21-летний Даня Милохин, сбежав из России прошлой осенью, оказался в трудной ситуации. Как рассказывал сам тиктокер, он лишился всех способов заработка, в том числе рекламных контрактов, которые приносили ему неплохой доход. По словам блогера, на его счетах осталось в общей сложности около 400 тысяч рублей. За границей парень живет у друзей, которые ему и помогают. Фактически Даня стал человеком без определенного места жительства, то есть бомжом.

У Дани не осталось в России никакой недвижимости. Все деньги он спускал, ничего не копил. Но поскольку Даня вырос в детском доме, в безвыходной ситуации он не окажется. Государство поможет, если он обратится за помощью.

За Милохина переживает его старший брат Илья, который тоже пытается развиваться в блогерской сфере. Тот рассказал, что предложил Дане оформить квартиру от государства как детдомовцу. Правда, тиктокер, который на тот момент еще был в России, отказался обращаться за положенной ему помощью.

Как бы там ни было, Илья поможет знаменитому брату, который оказался в трудной ситуации. При этом парень удивлен тем, что никто из тех, кто добился успеха за счет Дани Милохина, не пытается прийти на помощь.