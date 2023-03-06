Переломанный Куценко стонет от сильной боли: Страшный человек

Гоша Куценко пожаловался на состояние.

55-летний Гоша Куценко остается одним из самых востребованных российских актеров. За последние годы актер принял участие в нескольких десятках проектов. Например, в прошлом году на экраны вышел комедийный сериал "Просто Михалых", съемки в котором запомнились Гоше травмой.

В недавней беседе с Пятым каналом Куценко рассказал, что актер Владимир Епифанцев сломал ему нос во время постановочной драки. "Дрался с Епифановыми <...> Это страшный человек", – сказал актер. Впрочем, Гоша не расстраивается из-за переломанного носа, поскольку эта травма далеко не первая. Дело в том, что актер практически все трюки для фильмов выполняет самостоятельно.

Но Куценко желает отойти от экстрима и сняться в мелодраме, где у него будет эротическая сцена. Мол, постельные сцены были, но назвать их откровенными нельзя. "Я хочу по-настоящему", – признался артист. По мнению коллег, в Гоше есть мужская энергия и харизматичность, а сам же он считает, что превращается в старика с болячками.

"Спина болит прям нереально", – пожаловался стонущий от неприятных ощущений актер.

Скоро в прокат выйдет четвертая часть фильма "Любовь-Морковь", главные роли в котором сыграли Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Идея о продолжении полюбившейся многим истории принадлежит самому актеру. Подробнее о новой части российского фильма про обмен телами ранее писали "Дни.ру".