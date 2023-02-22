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"Мы полюбили": женатый Куценко прыгнул в койку к Орбакайте

Актер восхищается Кристиной Орбакайте.
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12 лет назад вышла третья часть фильма "Любовь-Морковь", главные роли в котором сыграли Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Лия Ахеджакова и Владимир Меньшов. Картина про обмен телами завершилась на доброй ноте, и тогда казалось, что продолжения не будет. Однако в следующем месяце состоится премьера четвертой части полюбившейся многим истории.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Гоша Куценко

Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

Для съемок фильма "Любовь-Морковь: Восстание машин" женатый в реальной жизни Куценко вновь прыгнул в койку к своей экранной супруге Орбакайте. В трейлере мы видим актеров, в очередной раз изображающих пару. Эта часть про воспитание повзрослевших детей.

Идея о продолжении фильма "Любовь-Морковь" принадлежит Куценко. Актер придумал, что теперь главные герои поменяются телами с роботами. Орбакайте с удовольствием согласилась принять участие в съемках продолжения. "Мы полюбили своих персонажей", – признался Гоша в недавнем интервью.

Фильм "Любовь-Морковь: Восстание машин" с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте выйдет в российский проект 30 марта 2023 года. В фильме также снялись Денис Парамонов, Алина Булынко, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Никита Волков, Алексей Маклаков и другие.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2023, 19:00 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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