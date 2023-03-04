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Суббота 4 марта

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"Никогда не будет семьи": потерявший жену Борис Корчевников остался один с маленькой дочкой

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Больной Борис Корчевников потерпел фиаско.

Жизнь и судьба знаменитого журналиста не менее тернисты, чем у героев его программы. На своем веку ведущий перенес не только тяжелую болезнь, но и расставание с любимой женщиной. Комментатор Владимир Березин утверждал, что Борис Корчевников сыграл тихую свадьбу с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, а затем избранница ушла от него.

Официально брачные узы Борис Корчевников не комментировал, но все-таки называл артистку своей бывшей. Так что в любом случае он потерял либо официальную, либо потенциальную жену.

С тех пор ведущий шоу "Жизнь и судьба" так и не осмелился на романтические отношения, хотя однажды Борис Корчевников открыто выражал симпатию молодой соседке. Сейчас врачи пытаются сохранить хрупкое здоровье мужчины, а друзья и поклонники спасают его от одиночества.

Последние новости относительно Бориса Корчевникова неоднозначные. С одной стороны — на повестке дня потеря слуха. В то же время, как отметил портал Popcornnews, Борис Корчевников нянчится с ребенком. В Сети появилось фото, на котором ведущий остался один с маленькой крестной дочкой.

О будущем звездного мужчины жестко высказался Отар Кушанашвили в свежем выпуске ютуб-шоу "КАКОВО?!". По мнению коллеги, Борис Корчевников может не рассчитывать на счастье в личной жизни.

"У Бориса Корчевникова никогда не будет семьи. Кто с ним будет?" — выразился критик.

4 марта 2023, 13:09
Борис Корчевников. Фото: пресс-служба
Youtube/"КАКОВО?!"• Требует проверки

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