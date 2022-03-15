Познакомились в храме и были вместе восемь лет: куда исчезла бывшая невеста Корчевникова

Бывшие возлюбленные расстались тихо, сохранив дружеские отношения

Личная жизнь Бориса Корчевникова давно вызывает у поклонников интерес. В свои 39 лет журналист до сих пор ходит в холостяках, но, очевидно, не по своему желанию. Во время бесед с гостями студии "Судьба человека" ведущий не раз признавался, что мечтает о семье и детях, а спутницы рядом с ним нет. Однако так было не всегда. В свое время у Бориса были серьезные отношения с актрисой, о которой он вспоминает с большой теплотой.

Избранницей знаменитого холостяка Бориса Корчевникова была артистка Анна-Сесиль Свердлова, запомнившаяся зрителям благодаря роли в сериале "Аромат шиповника". Девушка, которая младше телеведущего на пять лет, родилась во Франции, но большую часть жизни прожила в Москве. Бывшие возлюбленные познакомились в церкви, когда Борис только начал ее посещать, и не стеснялись иногда выходить вместе в свет. Именно поэтому их отношения для многих не были секретом.

В отличие от многих других звездных пар, Корчевников и Свердлова не стремились выставлять свою любовь напоказ – об их союзе известно не так много. Несколько раз в Сети всплывала информация, будто бы актриса и ведущий поженились. К тому же, о тихой свадьбе возлюбленных в семейном кругу сообщал товарищ телезвезды Владимир Березин. Борис отрицал, что связывал себя узами брака, но все-таки называл Анну-Сесиль своей бывшей невестой.

Возлюбленные были вместе восемь лет, а в 2017 году расстались без ссор и скандалов. Некоторые предположили, что Свердлова оставила Корчевникова в трудный для него момент, но это не так. Березин утверждал, что разрыв произошел еще до того, как телеведущий узнал о своей болезни. К тому же, Борис по-прежнему говорит о бывшей избранницей с большой теплотой. Судя по всему, Анна-Сесиль его ничем не обидела.

Корчевников называл экс-возлюбленную самой красивой на свете и отмечал, что за многое ей благодарен. Именно Анна-Сесиль в свое время укоренила Бориса в храме и помогла ему укрепить веру, которая теперь является неотъемлемой частью его жизни. Известно, что бывшие избранники поддерживают дружеские отношения и являются прихожанами одного храма. Однако о жизни актрисы почти нет информации.

В отличие от Бориса, Анна-Сесиль не является публичной личностью. В 34 года у нет ни мужа, ни детей, а в творческой деятельности она взяла временный перерыв. В последний раз Свердлова появлялась на экранах в 2016 году, сыграв в фильме "Экипаж", и с тех пор нигде не снимается.