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Шоу-бизнес
"Такая красавица!": Холостяк Корчевников увлекся молодой соседкой

"Такая красавица!": Холостяк Корчевников увлекся молодой соседкой

Сердце звездного блондина покорила роковая брюнетка. Борис Корчевников готов ее караулить.
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Уже много лет Борис Корчевников выслушивает призывы к женитьбе и построению семьи. 39-летний журналист никак не может обрести вторую половинку для заключения брака. При этом окружающие уверены, что он будет отличным мужем и отцом.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Недавно на шоу "Судьба человека" пришла актриса Светлана Немоляева и показала ведущему фото своей внучки Полины. Борис Корчевников не смог сдержать эмоций, будто его сразила любовь с первого взгляда. "Она такая красавица! Так на папу похожа и на дедушку. Господи, боже мой. Она с женихом вас познакомила?" — спохватился холостяк.

Светлана Немоляева таких вопросов "в лоб" точно не ожидала. Она деликатно ответила мужчине, что о личной жизни Полины распространяться не хочет. Однако Борис Корчевников не смог умерить свой пыл.

Ведущий отметил, что живет от девушки совсем неподалеку, она его соседка. Журналист даже собрался устроить с брюнеткой неформальную встречу. "А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду", — намекнул на намерения Борис Корчевников.

Как писали "Дни.ру", ведущий программы "Судьба человека" не приемлет секс без любви. Борис Корчевников заявлял Елене Ханге, что это теплое чувство составляет основу всего, что можно назвать волшебным.

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Фото: пресс-служба
Автор: 25 ноября 2021, 15:38 Источник: Россия 1/"Судьба человека" ✓ Надежный источник
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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