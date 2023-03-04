Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников

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Суббота 4 марта

22:11Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников 20:02Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь 18:44Прощание навзрыд: нашедшую покой у мраморной плиты Стриженову проводили еловыми ветками 18:33"До первого запоя": сладкая сказка обрюхатившего армянку Прилучного разбилась вдребезги 18:16"Он тоже возбужден": растянувшая влажные ноги Волочкова зашлась в диком крике 17:10Округлившаяся Ходченкова явила миру нового человека: Девочка 16:52"Уходи от него": вытащенный с того света Костомаров разорвал сердце Домниной в клочья 15:47Большой размер: Игорь Крутой показал достоинство настоящего мужика 15:12Миллионы от продажи московской недвижимости Лобода решила направить украинской армии 14:51SHAMAN под кайфом горячо ласкал молодуху за спиной у жены: Туда-сюда 14:45"С лицом как попа": располневшая Ева Польна взглянула на себя со стороны 13:13Обман и предательство: Алферова выставила Берова никудышным мужем 13:09"Никогда не будет семьи": потерявший жену Борис Корчевников остался один с маленькой дочкой 12:05Развод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец 11:22"Чуть не расцарапала глотку": Гагарина врезала Басте в эфире шоу "Голос" 11:20Дочь развелась, а сын до сих пор ходит в холостяках: как живут дети Сябитовой 11:07"Слезы": измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной 09:59"Женщин у него было много": разочарованный Панкратов-Черный пожинает плоды разгульной жизни 08:07Милые совята покорили сердца зрителей – видео 06:08Модная верхняя одежда на весну 2023: Самые стильные варианты 04:10"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики 02:23Почему ЦБ РФ борется с нулевой ипотекой 00:01День Архипа и Филимона: почему 4 марта нельзя трогать иглы 22:20"Он падает": зачем певец SHAMAN засовывает в штаны продолговатый предмет 21:40"Что с лицом?": увядающая Собчак внезапно пожелтела 21:20СМИ: В Москве убили одного из разработчиков вакцины "Спутник V" 21:00Расставшаяся с молодым любовником Бабкина заговорила об обиде и мести: Изнутри сжирает зависть 20:20"Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику 20:00"Вокруг меня достаточно идиотов": неразборчивая Лолита публично захаяла любовника 19:40"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях 19:20"Эта зараза надолго": переживший тяжелую болезнь Боярский признался в ухудшении состояния 19:00"Состояние настоящего отчаяния": изнеможденную Высоцкую довели до слез 18:40"Есть вопросы": врачи осмотрели ушедшего в кому Костомарова 18:20Лепс завел новый роман, а Муцениеце судится с Прилучным: смотрите новый выпуск "На днях" 18:00"Болезнь": Поргина озвучила шокирующую причину исчезновения Борисова 17:40"Их объединяет любовь": ищущая утешение Барановская попалась с голым седым мужиком 17:20В Москве один мужчина убил другого во время интима 17:00Новинки февраля на столичном рынке жилья 16:40Новый автомобильный маршрут из Крыма к присоединенным регионам набирает популярность 16:20"В гримерке": Измерившая достоинство Джигурды Волочкова похвасталась ночными утехами 16:00Певицу Валерию на фото без ретуши приняли за мужика: После 50 лет 15:40Военная карьера, рисунки на заказ и обида на рэперов: 7 малоизвестных фактов о группе "Король и Шут" 15:20Объявлено о будущем ЕГЭ в России 15:00"Очень напряженный период": разбитый из-за онкологии Басков попал в госпиталь 14:40"Я это сделала!": Узнавшая об измене мужа Малышева объявила о разводе после 36 лет брака 14:20"Грязно ругается": Нагулявшая пузо любовница Виторгана избавилась от ребенка 14:00С трудом опознали: Вышвырнутую из России Наргиз скрючило после отравления 13:40Загремевший в реанимацию немощный Михалков заявил о крахе России: Решающее время 13:20"Бедный": Переплюнувший Панина бомж Милохин вздернул кровавый причиндал между ног 13:00Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану
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Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников

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Некоторым звездам пора вспомнить школьную программу.

Ольга Бузова

На съемках шоу "1-11" с Идой Галич экс-звезда "Дома-2" и певица Ольга Бузова проиграла в раунде десятикласснику. Поющая ведущая не справилась со школьными вопросами по физике, не сумев назвать единицы измерения энергии, силы и давления. Школьник, к слову, легко справился с задачей.

Анастасия Волочкова

Звездная балерина Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной упражнялись в знаниях по литературе. К сожалению, королева шпагатов не сумела подать наследнице достойный пример — она совсем не знает профессию Антона Чехова и, увы, чуть не забыла сколько томов в романе "Война и мир".

Настя Ивлеева

Во время интервью с Ксенией Собчак блогерша и звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева не смогла назвать род Петра I, автора романа "Отцы и дети", да и настоящую фамилию Сталина блондинка не признала. Однако, как и Ольга Бузова, Настя сразу предупредила зрителей — по словам девушки, отсутствие базовых знаний не мешает ей хорошо зарабатывать.

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери Алена Шишкова в отличие от Ольги Бузовой проходила тест на знание школьных вопросов в самых экстремальных условиях. Голова девушки была заключена в стеклянный бокс с тараканами. Неудивительно, что красавица не смогла посчитать квадратный корень из 16. Вот такие суровые условия съемки "Звезд в Африке".

Наталья Рудова

В похожих условиях оказалась и актриса Наталья Рудова. 37-летняя звезда сериалов и комедий не смогла в стрессовой вспомнить, где находится Антарктида. В конце концов блондинка Наталья, как и блондинка Ольга Бузова, жутко злилась на себя за провал и заявила, что ей очень стыдно.

4 марта 2023, 22:11
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ globallookpress.com
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