Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников

Некоторым звездам пора вспомнить школьную программу.

Ольга Бузова

На съемках шоу "1-11" с Идой Галич экс-звезда "Дома-2" и певица Ольга Бузова проиграла в раунде десятикласснику. Поющая ведущая не справилась со школьными вопросами по физике, не сумев назвать единицы измерения энергии, силы и давления. Школьник, к слову, легко справился с задачей.

Анастасия Волочкова

Звездная балерина Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной упражнялись в знаниях по литературе. К сожалению, королева шпагатов не сумела подать наследнице достойный пример — она совсем не знает профессию Антона Чехова и, увы, чуть не забыла сколько томов в романе "Война и мир".

Настя Ивлеева

Во время интервью с Ксенией Собчак блогерша и звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева не смогла назвать род Петра I, автора романа "Отцы и дети", да и настоящую фамилию Сталина блондинка не признала. Однако, как и Ольга Бузова, Настя сразу предупредила зрителей — по словам девушки, отсутствие базовых знаний не мешает ей хорошо зарабатывать.

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери Алена Шишкова в отличие от Ольги Бузовой проходила тест на знание школьных вопросов в самых экстремальных условиях. Голова девушки была заключена в стеклянный бокс с тараканами. Неудивительно, что красавица не смогла посчитать квадратный корень из 16. Вот такие суровые условия съемки "Звезд в Африке".

Наталья Рудова

В похожих условиях оказалась и актриса Наталья Рудова. 37-летняя звезда сериалов и комедий не смогла в стрессовой вспомнить, где находится Антарктида. В конце концов блондинка Наталья, как и блондинка Ольга Бузова, жутко злилась на себя за провал и заявила, что ей очень стыдно.