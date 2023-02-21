Бьющуюся в страшных судорогах Бузову нашли на дороге с задранным платьем: Неприятное зрелище

Бузова опять за свое.

37-летняя экс-звезда телепроекта "Дом-2" сейчас находится на съемках нового сезона телепроекта "Звезды в Африке" в ЮАР. Несмотря на тяжелые рабочие будни, Ольга Бузова продолжает делиться подробностями жизни со своими подписчиками в социальных сетях.

Сначала это были просто кадры со съемок, где артистка демонстрировала свои наряды, шикарный макияж и необычные прически. Но дальше, как говорится, больше. Теперь поющая телеведущая делится более откровенными и сексуальными кадрами. Например, сегодня с утра россияне нашли артистку на дороге с задранным платьем. При этом звезда исполняла танец, который по мнению подписчиков, больше напоминал страшные судороги.

"Опять конвульсии беспорядочные", – написала одна "фанатка" в комментариях. При этом другая испугалась за артистку, подумав, что она вовсе не танцует, а бьется в судорогах. Ну и масло в огонь добавил еще один "поклонник". "Неприятное зрелище", – написал он под новым постом.

Но похвалу за свои движения артистка все же заслужила. Нашлись и те, кто посчитал ее развратный танец очень красивым и сексуальным.

"Умница. Танцуй как хочешь, где хочешь, с кем хочешь", – восхитилась поступком Ольги Бузовой одна из преданных фанаток.