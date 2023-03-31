Закрутившего роман с молодухой Харламова поймали на горячем: Попахивает статейкой

Гарика Харламова сняли в неловкий момент.

После громкого развода с Кристиной Асмус комик нашел счастье в объятиях девушки, которая младше его на 12 лет. О том, что юморист закрутил роман с молодухой, стало известно не сразу. Сначала он тщательно скрывал отношения, а потом все же показал публике. Новой возлюбленной Гарика Харламова оказалась актриса Катерина Климова.

Кажется, разница в возрасте никого не смущает. Поэтому довольно странно слышать от самого шоумена шутки об этом в адрес других людей. В одном из последних выпусков шоу Comedy Club гостем стал Ваня Дмитриенко – тот самый исполнитель хита "Венера-Юпитер". Молодой артист, который добился успеха к 17 годам, пришел в программу не один, а со своей девушкой – Сашей Айс.

Блогер старше своего бойфренда на три года и считается совершеннолетней. И, конечно, Гарик Харламов и Павел Воля не смогли не съязвить, ведь отношения совершеннолетней с несовершеннолетним – довольно пикантная тема. Камеры в студии, так сказать, поймали комика на горячем – уловили в тот момент, когда он обсуждал вопрос, который до сих пор вызывает споры у общественности. А также сняли его шутку о возрасте, в то время как он тоже не без греха и не отказывает себе в удовольствии встречаться с девушками, внушительно младше его самого.

"Попахивает статейкой", — пошутит шоумен.

Впрочем, Ваня Дмитриенко и Саша Айс вместе уже не первый год. Очевидно, что у них все происходит по обоюдному согласию. Так что, юмор Гарика Харламова многие наверняка посчитали неуместным.

