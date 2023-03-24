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Пятница 24 марта

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После развода: Харламов сообщил подробности жизни с Асмус в облеванном и обоссанном доме

После развода: Харламов сообщил подробности жизни с Асмус в облеванном и обоссанном доме
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Как сосуществуют под одной крышей бывшие супруги.

Карантин весной 2020-го благополучно пережили далеко не все пары. Вскоре после его окончания Гарик Харламов и Кристина Асмус после восьми лет совместной жизни объявили о разводе. А потом их склоки и тяжбы стали достоянием общественности.

"Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный" – как-то неудачно пошутил в эфире Гарик.

А Кристина, в свою очередь, заявила, что-де бывший муж не оставлял ей дом после развода, а также пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки с его стороны.

Четырехэтажный особняк на Рублевке Гарик и Кристина купили несколько лет назад и лишь незадолго перед расставанием наконец-то отпраздновали новоселье. "Вы живете на своей половине дома все это время, – ответил ей при помощи соцсетей Гарик. – И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок".

Что же на самом деле происходит у бывших супругов? Об этом Гарик Харламов откровенно рассказал на презентации нового номера Leaders, обложку которого украсил. – "У нас дом не представляет собой большую коммунальную квартиру, как кажется со стороны, – пояснил юморист. – Мы не делим кухню, как писала пресса".

Сам Гарик признается, что многие новости о себе с удивлением узнает от журналистов. "Я порой сам удивляюсь тому, что происходит в моей жизни по версии газет. – Врут, если говорить прямо".

А сегодня все обсуждают его новый роман – с Катериной Ковальчук, младшей сестрой актрисы Анны Ковальчук, с которой Гарик познакомился на съемках первого сезона сериала "Гусар", где оба сыграли главные роли. И между ними сразу вспыхнула любовь. "Она знает, что я снова худею, и поэтому встречает меня не с котлетами и картошкой, а обезжиренными супами и отварной индейкой – она хорошо готовит, хотя и не всегда из-за съемок есть время на это", – сообщил Харламов.

24 марта 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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