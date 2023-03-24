После развода: Харламов сообщил подробности жизни с Асмус в облеванном и обоссанном доме

Как сосуществуют под одной крышей бывшие супруги.

Карантин весной 2020-го благополучно пережили далеко не все пары. Вскоре после его окончания Гарик Харламов и Кристина Асмус после восьми лет совместной жизни объявили о разводе. А потом их склоки и тяжбы стали достоянием общественности.

"Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный" – как-то неудачно пошутил в эфире Гарик.



А Кристина, в свою очередь, заявила, что-де бывший муж не оставлял ей дом после развода, а также пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки с его стороны.

Четырехэтажный особняк на Рублевке Гарик и Кристина купили несколько лет назад и лишь незадолго перед расставанием наконец-то отпраздновали новоселье. "Вы живете на своей половине дома все это время, – ответил ей при помощи соцсетей Гарик. – И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок".

Что же на самом деле происходит у бывших супругов? Об этом Гарик Харламов откровенно рассказал на презентации нового номера Leaders, обложку которого украсил. – "У нас дом не представляет собой большую коммунальную квартиру, как кажется со стороны, – пояснил юморист. – Мы не делим кухню, как писала пресса".

Сам Гарик признается, что многие новости о себе с удивлением узнает от журналистов. "Я порой сам удивляюсь тому, что происходит в моей жизни по версии газет. – Врут, если говорить прямо".

А сегодня все обсуждают его новый роман – с Катериной Ковальчук, младшей сестрой актрисы Анны Ковальчук, с которой Гарик познакомился на съемках первого сезона сериала "Гусар", где оба сыграли главные роли. И между ними сразу вспыхнула любовь. "Она знает, что я снова худею, и поэтому встречает меня не с котлетами и картошкой, а обезжиренными супами и отварной индейкой – она хорошо готовит, хотя и не всегда из-за съемок есть время на это", – сообщил Харламов.