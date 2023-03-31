"Яны нет": Убитый горем Киркоров объявил об уходе 48-летней Рудковской

Яны Рудковской больше нет.

За свою длинную жизнь знаменитая блондинка достигла небывалых высот. Она запомнилась многим как талантливый продюсер, ведь на ее счету масса успешных проектов. Кто-то отмечал ее безупречный вкус, а кому-то она импонировала как замечательная мама. Но кажется, после объявления Филиппа Киркорова об уходе Яны Рудковской, который он, к слову, тяжело переживает, россияне взглянут на ее жизнь по-другому.

Поп-король отечественной эстрады поделился чувствами, которые испытал, когда светская львица покинула шоу "Маска". Он признался, что практически сразу распознал в образе Лисенка свою звездную подругу. Когда жюри проголосовали за то, чтобы лицо показала именно она, артист оказался убит горем, ведь свыкнуться с уходом продюсера из программы он не может до сих пор.

Филипп Киркоров, как оказалось, считает, что пребывание 48-летней Яны Рудковской придавало шоу какую-то особенность, которой теперь оно лишилось.

"У Яны нет сильных вокальных данных, но она – артистка", – объяснил сое расстройство поп-король.

Узнали бы когда-нибудь россияне о том, что у продюсера есть такие способности? Да, под ее руководством успеха добились многие звезды, но свои скрытые таланты она никогда не показывала. Может быть, после триумфа на "Маске" Яна Рудковская пересмотрит сферы своей деятельности.