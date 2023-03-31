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Пятница 31 марта

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"Я родила": Скрытная Брежнева сообщила о появлении на свет ребенка после развода

"Я родила": Скрытная Брежнева сообщила о появлении на свет ребенка после развода
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Вера Брежнева показала фото.

В последнее время о браке певицы с Константином Меладзе ходят тревожные слухи. С прошлого года злые языки шепчутся о том, что звездные супруги находятся на грани развода. Пошли такие разговоры после того, как пара перестала появляться вместе на публике, совместные снимки в соцсетях тоже стали редкостью, да и композитора недавно заметили в Берлине без возлюбленной. Преданные поклонники переживают: мол, не могла же Вера Брежнева уйти от мужа после их долгого пути к семейному счастью.

Когда певица и композитор сошлись, у них уже были дети от других отношений. После развода с первым мужем Михаилом Киперманом Вера Брежнева почему-то не решилась обзавестись совместными наследниками с Константином Меладзе. Так что, она воспитывает дочерей от других мужчин – Сару и Соню. Певица – довольно скрытная мама, ведь детей показывает по особым случаям. Вчера как раз был такой. В своем микроблоге блондинка сообщила о появлении на свет ребенка.

"22 года назад в моей жизни произошло первое настоящее чудо. Я родила дочь", – написала артистка.

Таким образом она рассказала, что отмечает день рождения старшенькой Сони, которая живет за границей. Ради такого случая звезда приехала к наследнице и провела с ней праздник. Певица разместила свежий снимок с Соней, показав, какая же у нее уже взрослая дочь.

"Ребенок уже выше мамы..", – написала Вера Брежнева.

31 марта 2023, 10:00
Вера Брежнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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