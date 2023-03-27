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Шоу-бизнес
"Полгода хотела": оставившая мужа Брежнева призналась в обмане

"Полгода хотела": оставившая мужа Брежнева призналась в обмане

Вера Брежнева заполучила желаемое необычным способом.
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева спешно покинула Россию чуть больше года назад. С того момента началась затяжная пауза в творчестве артистки. Сейчас она вместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии, не собираясь возвращаться.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Чтобы совсем не заскучать дома, "беленькая" из "ВИА Гры" решилась на творческий эксперимент. Певица записала новую песню, во время премьеры которой предстала в новом образе. Поклонники были в шоке, увидев Веру Брежневу со стрижкой каре, окрашенной в темный цвет. Некоторые не сразу поняли, что стало причиной таких перемен. Первая мысль зрителей — неужели развод все-таки случился?

Однако почти сразу же Брежнева призналась в обмане. Во время участия в съемках она примерила парик, чтобы получить свежие кадры. Певица очень рада, что многие поклонники поддержали ее желание сменить образ, даже на время съемок.

Ради нового видео Вера ездила в Варшаву одна. Оставившая мужа дома женщина заявила, что ей очень повезло с командой. Атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, что не может не радовать звезду.

"Я полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если хочется", — рассуждает Вера Брежнева.

Вера Брежнева. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 марта 2023, 21:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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