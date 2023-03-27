"Полгода хотела": оставившая мужа Брежнева призналась в обмане

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева спешно покинула Россию чуть больше года назад. С того момента началась затяжная пауза в творчестве артистки. Сейчас она вместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии, не собираясь возвращаться.
Чтобы совсем не заскучать дома, "беленькая" из "ВИА Гры" решилась на творческий эксперимент. Певица записала новую песню, во время премьеры которой предстала в новом образе. Поклонники были в шоке, увидев Веру Брежневу со стрижкой каре, окрашенной в темный цвет. Некоторые не сразу поняли, что стало причиной таких перемен. Первая мысль зрителей — неужели развод все-таки случился?
Однако почти сразу же Брежнева призналась в обмане. Во время участия в съемках она примерила парик, чтобы получить свежие кадры. Певица очень рада, что многие поклонники поддержали ее желание сменить образ, даже на время съемок.
Ради нового видео Вера ездила в Варшаву одна. Оставившая мужа дома женщина заявила, что ей очень повезло с командой. Атмосфера на съемочной площадке была очень теплой, что не может не радовать звезду.
"Я полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет волос необычный, но что делать, если хочется", — рассуждает Вера Брежнева.