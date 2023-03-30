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Четверг 30 марта

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"У меня каждую пятницу": застуканная с Лепсом Барановская выдала правду о романе

"У меня каждую пятницу": застуканная с Лепсом Барановская выдала правду о романе
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Телеведущая Юлия Барановская решилась на подробности скандальных отношений.

После громкого развода Юлии Барановской пришлось несладко. На руках у нее остались трое детей, отец которых не спешил помогать им с деньгами. Женщине пришлось с нуля выстраивать карьеру, чтобы обеспечить растущие запросы трех наследников.

К счастью, Барановской удалось попасть на Первый канал. Сегодня она востребованная звезда и ведущая шоу "Мужское Женское". В свободное от работы время Юлия ведет социальные сети. На днях она затронула больную, но очень важную тему — рабочий день.

Оказывается, в мире идут бурные обсуждения возможной четырехдневной рабочей недели. Судя по тону сообщения, Юлия Барановская считает, что такое решение — это лишь поблажка для непродуктивных коллег. Сама же она, очевидно, трудоголик, у которой настоящий роман с работой.

"У меня каждую пятницу по вечерам прямой эфир на радио, так что выбора нет. А что касается картины в целом — кто мотивирован, тот и в выходные поработает", — поделилась ведущая.

Возможно, именно из-за загруженного графика Юлия Барановская до сих пор не замужем. И хотя коллеги по шоу-бизнесу шептались о ее романе с Григорием Лепсом, официально она никогда не комментировала эту новость. Даже застуканная на одной съемочной площадке с артистом, она никогда не выдавала эмоции.

30 марта 2023, 21:40
Юлия Барановская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Барановской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Axel / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

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