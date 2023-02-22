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Пойманный с Барановской Лепс заявил о новой любовнице: Моложе лет на 30

Кто же новая пассия Григория Лепса?
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Неосторожно брошенное слово известной ведущей Ксенией Собчак породило целую волну слухов и обсуждений. Напомним, что она заявила о связи Григория Лепса с телеведущей Первого канала Юлией Барановской. Тайну сохранить не удалось и о предполагаемом романе заговорили все.

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Дело подкрепилось спешным разводом певца. Григорий развелся со второй женой Анной после 20 лет семейной жизни. Не спасли отношения даже трое детей пары — две дочери и сын. Ну а Юле и менять ничего не пришлось — с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным они расстались уже много лет назад.

Слухи о связи пары распространялись долго, однако словесно пойманный с Барановской Лепс решил прекратить все слухи. Григорий заявил о новой любовнице. Имени новой подружки он не назвал, зато уточнил возраст.

"Она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30", — рассказывает Григорий Лепс.

Скорее всего, это не Юлия Барановская. Ведущей "Мужского Женского" уже 42 года, в то время как Григорию 60 лет. Молодой девушке явно не больше 30 лет, а значит она даже младше старшей дочери Лепса. Инге Лепсверидзе в этом году исполнится 39 лет, и недавно она впервые стала мамой.

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Григорий Лепс. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2023, 13:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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