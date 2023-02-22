Пойманный с Барановской Лепс заявил о новой любовнице: Моложе лет на 30

Неосторожно брошенное слово известной ведущей Ксенией Собчак породило целую волну слухов и обсуждений. Напомним, что она заявила о связи Григория Лепса с телеведущей Первого канала Юлией Барановской. Тайну сохранить не удалось и о предполагаемом романе заговорили все.
Дело подкрепилось спешным разводом певца. Григорий развелся со второй женой Анной после 20 лет семейной жизни. Не спасли отношения даже трое детей пары — две дочери и сын. Ну а Юле и менять ничего не пришлось — с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным они расстались уже много лет назад.
Слухи о связи пары распространялись долго, однако словесно пойманный с Барановской Лепс решил прекратить все слухи. Григорий заявил о новой любовнице. Имени новой подружки он не назвал, зато уточнил возраст.
"Она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30", — рассказывает Григорий Лепс.
Скорее всего, это не Юлия Барановская. Ведущей "Мужского Женского" уже 42 года, в то время как Григорию 60 лет. Молодой девушке явно не больше 30 лет, а значит она даже младше старшей дочери Лепса. Инге Лепсверидзе в этом году исполнится 39 лет, и недавно она впервые стала мамой.
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