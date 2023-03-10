"Навсегда": эмигрантка Барановская ломанулась из России ради лучшей жизни

Барановская решилась.

Юлия Барановская обрела всенародную популярность после скандального развода с российским футболистом Андреем Аршавиным. Из несчастной брошенной многодетной матери она превратилась в успешную телезвезду и обрела любовь и признание поклонников.

Сейчас Барановская продолжает строить карьеру на телевидении и успешно совмещает ее с материнством. Звезда сама зарабатывает на жизнь и не собирается плакаться и ныть из-за каких-то проблем.

С 2009 по 2014 годы Юлия Барановская жила в Великобритании. Она три раза была ведущей фестиваля "Русская Масленица" на Трафальгарской площади в Лондоне. В соединенное королевство Барановская переехала вместе с футболистом Андреем Аршавиным, с которым на тот момент еще жила. В 2014 году звезда вернулась в Россию.

На днях на Барановскую нахлынули воспоминания, и она мысленно ломанулась из России в другую страну ради лучшей жизни. В связи с этим эмигрантка Барановская дала подписчикам дельный совет.

"Каждый пятый житель нашей страны хотел бы родиться в Москве, а в Питере — каждый десятый. Те же города чаще всего называют россияне при ответе на вопрос, где бы они хотели навсегда остаться жить... Жизнь в Лондоне стала для нас чисто семейным периодом: в чужом городе все крутилось вокруг близких людей. Главное, не забывать: переезжая из города в город, из страны в страну, вы всегда берете с собой себя!" – посоветовала Барановская.