Разгоряченные мужчины окружили приемника Алексея Панина – Даню Милохина.

Даня Милохин вместе с дружком иноагентом Алишером Моргенштерном* продолжает развлекаться заграницей. Они уже покатались на мопеде, чуть не разбившись в катастрофе, сыграли в баскетбол под палящим солнцем, а теперь решили поупражняться на настоящем ринге. Надев трусы и перчатки, парочка вышла поработать кулачками.

Несмотря на любительский уровень матча, накал эмоций был серьезен. Чтобы отдохнуть между подходами, Даня Милохин принял в рот бутылку воды от узкоглазого партнера — персонала на ринге, но дыхание от этого не замедлилось. Пришлось еще посидеть на скамье, чтобы прийти в себя.

Оголившийся для спортивных утех Даня Милохин, конечно, привел в восторг своих молодых поклонниц фигурой. Стройное тело с ярко-выраженным рельефом — так выглядит секс-символ нового поколения. На фоне Дани даже исхудавший Моргенштерн* выглядит очень бодрым.

И вновь зрители не упускают шанса сравнить молодого Даню Милохина с уже менее молодым Алексеем Паниным. Помнится, в прошлом году актер тоже увлекся боксом и даже вышел на ринг с Никитой Пресняковым. Кто знает, может Даня возьмет на заметку и другие увлечения нудиста Алексея.

*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом Минюстом РФ.