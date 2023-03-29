"Снова мама": после развода Брежнева сообщила о рождении ребенка

Поклонники поздравляют Веру Брежневу с радостным событием!

41-летняя певица и экс-солиста "ВИА-Гра" Вера Брежнева впервые стала мамой в 2001 году. Она родила дочь, которую назвали Соней. Отношения с отцом девочки не сложились, и в 2006 году Вера вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. В 2006 году родилась вторая дочь Сара.

К сожалению, и эти отношения не принесли Брежневой счастья. После развода с Киперманом певица долгое время не комментировала свою личную жизнь. Только в 2015 году она вновь вышла замуж за своего продюсера и композитора Константина Меладзе. Сейчас они живут в Италии.

На днях в социальных сетях Вера Брежнева сообщила о рождении ребенка. Конечно же, речь идет о приближающемся дне рождении старшей дочери артистки от первых отношений. Ради праздника певица преодолела многочасовой перелет и оказалась в США. Именно там живет Соня. Теперь Вера Брежнева снова мама, а не идущая по головам карьеристка.

"Завтра день рождения у одной потрясающей девушки. И мама снова рядом!" — загадочно написала Вера Брежнева.

Интересно, но Вера Брежнева давно не делилась фотографиями с любимым мужем. Поговаривают, что в звездной паре уже давно не все гладко. А злые языки и вовсе считают, что свободолюбивый характер Меладзе не изменить ни в какой возрасте.