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Вторник 21 марта

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"Жизнь заново": Дождавшаяся развода Вера Брежнева вывела в люди нового мужика

"Жизнь заново": Дождавшаяся развода Вера Брежнева вывела в люди нового мужика
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Вера Брежнева рассказала о переменах.

С тех пор, как экс-солистка "ВИА Гры" покинула Россию, о ее браке с Константином Меладзе ходят печальные слухи. Поговаривают, что супруги находятся на грани развода. Многим в это сложно поверить: мол, не может же Вера Брежнева, дождавшаяся спустя годы развода композитора с женой Яной Сумм, вот так все бросить.

При этом пара никак не комментирует сплетни. Да, и супруга Константина Меладзе – теперь не самый активный пользователей соцсетей. Певица одно время не общалась с поклонниками, лишь изредка выходила на связь, чтобы сказать, как ей морально тяжело. Но, кажется, артистка наконец-то решила сменить свою депрессивную пластинку.

Вера Брежнева поведала поклонникам о том, что ее неделя была очень насыщенной. А внутри себя она заметила прилив активности и желание работать, что не могло ее не порадовать. Однако окончательно избавиться от печальных мыслей не удалось, потому что, пишет певица, как раньше уже не будет.

"Каждый день строим новую жизнь заново", – написала супруга Константина Меладзе.

А позже она решила поделиться с фанатами своим музыкальным плейлистом, тем самым вывела в люди нового мужика в списке любимых исполнителей. Им оказался украинец. Ведь блондинка, поющая на мове, судя по всему, другое больше не слушает. Звезда, напомним, отвернулась от России и обосновалась за границей. На днях, некоторые решили, что певица вернулась, увидев ее в эфире телеканала "Карусель". Но, как передает "Царьград", на экраны просто попал старый выпуск передачи, когда Вера Брежнева еще была знаменита.

21 марта 2023, 13:00
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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