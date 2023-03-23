"Их не стало": Моргенштерн* и Даня Милохин разбились на мопеде в Тайланде

Моргенштерну* и Дане Милохину сегодня сильно не повезло...



Русским туристам заграницей приходится все менее сладко: губернатор острова Бали, Индонезия, на днях запретил нашим соотечественникам брать в аренду мопеды. И, уверены некоторые, власти Таиланда также скоро задумаются о подобных мерах. Благодаря, в том числе, Моргенштерну* и Дане Милохину.

Как сообщают очевидцы, Моргенштерн* и Даня Милохин разбились на мопеде в Таиланде возле пляжа Банк Тао. Они не справились с управлением и влетели в машину местного жителя. К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал, передает телеканал "360".

Впрочем те, кто внимательно следит за страничками Дани Милохина и Моргенштерна*, могли предположить закономерность подобного события. Ведь на нескольких видео было видно то, как опасно они передвигаются по острову, отмечает URA.ru.

К слову, Даня уже неоднократно пользовался телефоном прямо во время движения: одной рукой он держался за Моргенштерна*, а второй вел съемки. Шлемы, к слову, на молодых людях во время движения также отсутствовали, сообщает "Царьград".

"Увидела заголовок и обрадовалась – неужели их не стало", "Не справились с мозгами, с управлением головой", – кровожадно прошлись пользователи Сети по Моргенштерну* и Дане Милохину.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

