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Четверг 23 марта

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"Их не стало": Моргенштерн* и Даня Милохин разбились на мопеде в Тайланде

"Их не стало": Моргенштерн* и Даня Милохин разбились на мопеде в Тайланде
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Моргенштерну* и Дане Милохину сегодня сильно не повезло...

Русским туристам заграницей приходится все менее сладко: губернатор острова Бали, Индонезия, на днях запретил нашим соотечественникам брать в аренду мопеды. И, уверены некоторые, власти Таиланда также скоро задумаются о подобных мерах. Благодаря, в том числе, Моргенштерну* и Дане Милохину.

Как сообщают очевидцы, Моргенштерн* и Даня Милохин разбились на мопеде в Таиланде возле пляжа Банк Тао. Они не справились с управлением и влетели в машину местного жителя. К счастью, никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал, передает телеканал "360".

Впрочем те, кто внимательно следит за страничками Дани Милохина и Моргенштерна*, могли предположить закономерность подобного события. Ведь на нескольких видео было видно то, как опасно они передвигаются по острову, отмечает URA.ru.

К слову, Даня уже неоднократно пользовался телефоном прямо во время движения: одной рукой он держался за Моргенштерна*, а второй вел съемки. Шлемы, к слову, на молодых людях во время движения также отсутствовали, сообщает "Царьград".

"Увидела заголовок и обрадовалась – неужели их не стало", "Не справились с мозгами, с управлением головой", – кровожадно прошлись пользователи Сети по Моргенштерну* и Дане Милохину.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

23 марта 2023, 15:00
Моргенштерн*. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Только никому"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь

Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
YouTube / @vmeste.project

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