Шикарная Повалий ночью побила обколотого Милохина в Питере

В Северной столице при поддержке "Русского Радио" и телеканала RU.TV прошел грандиозный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". В нем участвуют самые популярные артисты и тиктокеры.



В первый день фестиваля прошел концерт под названием "Звезды хайпа", а на сцену вышли исполнители, которые могут похвастаться миллионами подписчиков в социальных сетях – Instagram, Youtube, Tik Tok. Организаторы тем самым повернулись к молодежи и привлекли в ряды зрителей фестиваля новую многомиллионную армию поклонников.

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Люся Чеботина, Andro, Dava, Elman, ВладиМир, Gafur, Артём Качер, Артур Бабич, ЮрКисс, Асия, Лана Свит, Alex&Rus, Ева Тимуш, Катя Адушкина, Kruch – нынешние кумиры подростков. Но самый известный из них – Даня Милохин. В Питере он показал новые татуировки – теперь у него обклоты все руки. И, кажется, это стало главным событием первого дня фестиваля.

А во второй день на сцену уже поднялись признанные мэтры – Ани Лорак, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Диана Арбенина, Дима Билан, Александр Панайотов, Владимир Пресняков, Dенис Клявер, Елена Север, группа "Земляне", Дмитрий Маликов, Тимур Родригез, Слава, Стас Пьеха, ЮрКисс, Ирина Дубцова, Vlade Kay. Главной же звездой вечера стала специально прилетевшая Народная артистка Украины Таисия Повалий.

Ее принимали намного теплее и лучше, чем того же Даню Милохина. Ведь ее песни попадают сразу в сердце и становятся народными, чего не скажешь про вздор, который поет молодой тиктокер...

Да и оказалось в итоге, что в битве поколений пока все же пока лидируют Григорий Лепс и Таисия Повалий.