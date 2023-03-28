"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом

Поклонники делят радость вместе с супругой Егора Бероева.

Актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова познакомились в 2001 году на съемках сериала "Московские окна". С того момента пара практически не расставалась, сыграв скорую свадьбу. Поклонники часто спрашивают артистов, каков же секрет такого долгого брака.

В 2007 году пара стала родителями. У них родилась дочь, которую назвали Евдокией. Больше в семье своих детей не рождалось. Однако, жену Егора Бероева нередко подозревают в беременности. То обтягивающее платье, то неудачная поза — и вот кажется, что родившая от Бероева в 2007 году Алферова снова в положении.

И все-таки пока пара радуется одному ребенку в своей семье. Так у обоих супругов есть время проводить время за любимыми занятиями. Судя по социальным сетям, Ксения Альферова не против посидеть в Интернете, рассматривая милые видео.

Так, на своей страничке она похвасталась малышом-осьминогом, снятым на камеру. Необычное животное выглядит совсем нереалистично, и только его движения выдают подлинность видео.

"Удивительно", "Чудо природы", — пишут поклонники Ксении Алферовой.

Вообще, жена Егора Бероева очень тонко чувствует природу. У нее особые отношения с ней. По мнению Алферовой, природа ее "сглаживает" или даже "скругляет".