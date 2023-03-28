Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Вторник 28 марта

18:30Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал ТОП-3 российского проката 17:40"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 17:20"Драки": проснувшиеся ежики готовятся к брачному периоду 17:00Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке 16:52"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики 16:43Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака 16:20"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен 16:00Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития 15:40"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко 15:20"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак 15:00Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть 14:40Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать! 14:20Умер самый старый кот России 14:00Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился 13:40Скандалы, драки, похищения: любовнице Пьера Нарцисса грозит тюрьма 13:20Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику 13:00Усидевшую на двух стульях украинку Лорак прижали к стенке: Ликвидировать 12:40Скандалист Мамаев подарил жене богатое наследство: Отобрал у дочери 12:20"Он с Волочковой": Доведенная жена Джигурды поставила точку в разводе 12:00Отказов от страхования ипотеки стало больше 11:20Самые доступные ЖК рядом с "Москва-Сити" 11:00Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка 10:40В России могут в несколько раз поднять цены на газ 10:20Пришьют ему новые ножки? Костомарова готовят к новым манипуляциям 10:00"Два года": Замужняя Собчак живет с другим мужчиной 09:40Эксперты назвали риски при покупке квартиры по доверенности 09:20"Приезжай позаниматься со мной": Джиган прокомментировал слитую в Сеть переписку с любовницей 09:00"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка 08:40Покрывала любовниц: пережившая измену Шакира избила мать футболиста Пике 08:20Зависимость от импорта: почему весной растут цены на фрукты и овощи 08:00"Обезвоживание и голодание": брошенная Гузеевой Сябитова лишилась всего 06:13"Поддерживает меня": жена Прилучного на сносях потеряла способность двигаться 04:16Хамам, тренажерный зал, кинотеатр: как Джиган и Самойлова поделят после развода особняк 02:10Современные технологии строительства: плюсы и минусы 00:08Александров день: что нельзя делать 28 марта 21:40"Коричневая головка": разгоряченный Певцов показал интимное место 21:20По румяной щечке: оболганная Казарновская влепила сбежавшей в Киев предательнице Максаковой 21:00"Полгода хотела": оставившая мужа Брежнева призналась в обмане 20:40Сдеру с россиян три шкуры: алчная украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч 20:20Горько пожалел: предавший Россию Меладзе лишился средств к существованию 20:00"У нас все спонтанно": бьющаяся в экстазе Волочкова присосалась к Джигурде у всех на виду 19:40Подмосковные врачи удалили 93-летней пациентке огромную опухоль 19:20"Готова зарабатывать, где выгоднее": прижатая к стенке Лорак озвучила четкую позицию 19:00"Просто кайф": отчаявшаяся экс-жена Смольянинова* засунула стакан в промежность 18:40"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора 18:20"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком 18:00Патриота SHAMANа сняли удирающим из дома с вещами и родней: До свидания! 17:40Это может отпугнуть: названы три ошибки мужчин при знакомстве в Сети 17:20В Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков – синоптик 17:00"Судьба предателя": за что жадный беглец Галкин* ненавидит российских звезд
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом

"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом
706

Поклонники делят радость вместе с супругой Егора Бероева.

Актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова познакомились в 2001 году на съемках сериала "Московские окна". С того момента пара практически не расставалась, сыграв скорую свадьбу. Поклонники часто спрашивают артистов, каков же секрет такого долгого брака.

В 2007 году пара стала родителями. У них родилась дочь, которую назвали Евдокией. Больше в семье своих детей не рождалось. Однако, жену Егора Бероева нередко подозревают в беременности. То обтягивающее платье, то неудачная поза — и вот кажется, что родившая от Бероева в 2007 году Алферова снова в положении.

И все-таки пока пара радуется одному ребенку в своей семье. Так у обоих супругов есть время проводить время за любимыми занятиями. Судя по социальным сетям, Ксения Альферова не против посидеть в Интернете, рассматривая милые видео.

Так, на своей страничке она похвасталась малышом-осьминогом, снятым на камеру. Необычное животное выглядит совсем нереалистично, и только его движения выдают подлинность видео.

"Удивительно", "Чудо природы", — пишут поклонники Ксении Алферовой.

Вообще, жена Егора Бероева очень тонко чувствует природу. У нее особые отношения с ней. По мнению Алферовой, природа ее "сглаживает" или даже "скругляет".

28 марта 2023, 17:40
Егор Бероев и Ксения Алферова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке

Актриса Марина Александрова.
Певица Альбина Джанабаева.
Актриса Екатерина Архарова с мужем.
Актриса Евгения Крюкова
Актриса Ирина Безрукова.
Екатерина Директоренко и Ксения Варенова.
Шоумен Виктор Васильев и актриса Анна Снаткина.
Певица Сати Казанова.
Актриса Екатерина Гусева.
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова.
Актриса Катерина Шпица.
Ксения Варенова.
Актриса Елена Захарова.
Актриса Мария Кожевникова.
Актриса Ирина Апексимова.
Светлана Вострикова, Наталья Бондина, Екатерина Директоренко, Татьяна Загребаева, Ксения Варенова.
Татьяна Загребаева.

По теме

"Он внутри": округлившаяся жена Бероева удивила пузом после новости о беременности

"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева

Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке

Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке
Строившая новую жизнь Оксана Акиньшина осталась одна.

Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития

Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития
Алине Кабаевой придется пройти множество испытаний.

"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко

"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко
Анна Нетребко крупно опозорилась.

"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак

"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак
Ксения Собчак постоянно пишет о певце.

Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть

Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть
Россияне в шоке от внешнего вида Анны Михалковой.

Выбор читателей

27/03Пнд"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова 27/03Пнд"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом 27/03Пнд"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора 27/03Пнд"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком 28/03Втр"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка 27/03Пнд"Коричневая головка": разгоряченный Певцов показал интимное место