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"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева

Супруга Егора Бероева на седьмом небе от счастья.
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Егор Бероев и Ксения Алферова вместе уже целых 20 лет. Супруги воспитывают дочь Евдокию, которая появилась на свет весной 2007 года. Это единственный ребенок в семье. Однако в январе появились слухи о том, что 48-летняя актриса ждет еще одного ребенка. На одном из недавних светских мероприятий публика заметила, что супруга артиста прячет живот.

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Насколько правдива новость о втором ребенке Берова и Алферовой, покажет время. А пока звездная чета проводит время на Мальдивах. Ксения разместила в популярной соцсети несколько снимков с отдыха, на которых она запечатлена стоя в воде. Под фото она заявила: "Произношу это слово – Мальдивы! И не могу поверить, что я нахожусь внутри него".

Эта поездка – подарок, дала понять Алферова. Мол, неожиданный, необыкновенный и прекрасно-сказочный. Жена 45-летнего Берова поблагодарила Всевышнего за этот подарок и отметила, что о таком отдыхе она могла лишь мечтать.

Напомним, несколько лет назад Ксения Алферова и Егор Бероев взяли под опекунство осиротевшего парня с синдромом Дауна. Дело в том, что мужчина потерял мать. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2023, 17:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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