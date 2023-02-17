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Пятница 17 февраля

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"Он внутри": округлившаяся жена Бероева удивила пузом после новости о беременности

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Ксения Алферова не перестает удивлять поклонников.

Популярные российские актеры театра и кино Егор Бероев и Ксения Алферова жена уже 20 лет. Их брак считается довольно крепким, особенно по меркам отечественного шоу-бизнеса. Возможно, секрет успеха счастливой семейной жизни заключается в том, что артисты практически не делятся с поклонниками своими секретами и не выставляют на всеобщее обозрение каждое событие.

Так или иначе, звездам долгое время удавалось скрывать первую беременность – в 2007 году у них родилась дочь Евдокия. Вот и сейчас ни Егор Бероев и ни Ксения Алферова не комментируют новость о второй беременности. Впрочем, возможно, комментировать и нечего, а поклонники просто стали жертвами слухов.

Однако даже слухи имеют под собой крепкую почву. Поздравлять артистов фанаты начали после одного публичного мероприятия, на котором Егор Бероев и Ксения Алферова появились вместе. Актриса надела белое платье, которое подчеркивало ее округлившийся живот.

Весь вечер она пыталась скрыть свой бугорок сумочкой, чем еще больше породила сомнение. Увы, но пока нам остается лишь гадать. Скорее всего звезды сообщат о возможной беременности, уже когда живот точно не получится скрывать.

А пока что Ксения Алферова удивляет поклонников совершено иным. Она опубликовала в социальных сетях один из гениальных текстов Николая Гоголя, в котором сатирически критикуется потребитель, думающий лишь о своем пузе.

Супруга Егора Бероева таким вот своеобразным образом ответила всем русофобам. "Но русский дух нельзя выбить из человека, он внутри живёт всегда, он верой нашей питается, даже совсем слабенькой!" – написала она.

17 февраля 2023, 15:00
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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