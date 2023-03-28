"Он с Волочковой": Доведенная жена Джигурды поставила точку в разводе

Анастасия Волочкова пригрела Никиту Джигурду.

С недавних пор россияне стали подозревать, что между балериной всея Руси и скандально известным музыкантом царит что-то большее, чем просто дружба. На подобные мысли приятели своих поклонников толкают сами, милуясь на публике. К тому же недавно супруга Никиты Джигурды Марина Анисина обмолвилась, что не хочет возвращаться в Москву, где ее любимый коротает время с Анастасией Волочковой.

В итоге в прессе стали появляться новости о том, что певец променял супругу на танцовщицу, а всех участников этого треугольника поклонники завалили вопросами. Судя по всему, Марину Анисину довел ажиотаж вокруг ее личной жизни, и она решила объясниться перед фанатами и недоброжелателями.

В день рождения Никиты Джигурды фигуристка написала пост в своем микроблоге с важным заявлением. Она поставила точку в разводе, который обсуждают россияне, дав понять, что в ее семье все хорошо, несмотря на слухи о романе с Анастасией Волочковой. Марина Анисина заверила, что до сих пор искренне любит своего мужа.

Однако у пользователей назрел важный вопрос, который многие оставили в комментариях. Люди недоумевают: как фигуристка могла оставить в Москве человека, которого вроде как любит?

"Заберите тогда папу себе, что он один?" – написал кто-то из поклонников.

Пользователя тут же поправила поклонница, с иронией отметив, что ему в столице точно не грустно, ведь за ним есть кому присматривать.

"Он не один, он с Волочковой", – съязвил фанат.