Как выглядит бывшая тирана Смольянинова*?

О звезде "9 роты" в последнее время говорят много. К сожалению, дело не в его таланте, а в скверных поступках, которыми он успел заработать дурную славу. Актер уехал за границу, откуда стал поливать грязью вою родину. У многих не укладывалось в голове, как Артур Смольянинов*, исполнивший главную роль в отчасти патриотическом кино, теперь грезит о том, чтобы от его страны остался пепел.

То, что критики налетели на актера как коршуны, было ожидаемо. Но досталось и его бывшей жене, которая в общем-то ничего плохого не сделала. Дарью Мельникову вслед за опальным экс-супругом стали забрасывать негативными комментариями в соцсетях. На защиту звезды "Папиных дочек" даже встал Иван Охлобыстин, который заявил, что в браке с беглым артистом она успела настрадаться: мол, он возлюбленную бил.

Теперь Артур Смольянинов* осваивается за границей, а его побитая экс-жена воспитывает детей и усердно работает. Недавно она анонсировала выход фильма со своим участием. А накануне показала, что участвовала в фотосъемке. Актриса сделала пару снимков на телефон, чтобы показать свой образ.

В своем микроблоге "папина дочка" вышла к поклонникам с макияжем, который отчасти похож на фингал во весь глаз. Дарье Мельниковой нанесли розовые стрелки на верхнее веко, а на нижнее – что-то вроде синюшной подводки, как раз напомнившей гематому. К чему была приурочена съемка, неизвестно, но очевидно, что в скором времени экс-жена Артура Смольянинова* покажет результат.

* признан иноагентом