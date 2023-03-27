Взбешенная Чехова сцепилась с опальным Пригожиным: Что за ерунду вы говорите

Разговор Иосифа Пригожина вывел из себя Анфису Чехову.



В эфире нового выпуска передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Анфиса Чехова сцепилась с ведущим Иосифом Пригожиным. Причиной для этого стала критика телеведущей со стороны продюсера.

Как оказалось, некоторое время назад Анфиса захотела поделиться историей своего преображения и похудения на платных курсах. Женщина за годы борьбы с лишним весом пообщалась с множеством специалистов, узнала огромное количество информации в разных сферах. Собрав воедино всю накопленную информацию, она объявила о создании курсов. Поучаствовать может практически каждый: минимальный тариф стоит 3 тысячи рублей, а тариф для самых избранных – 250 тысяч.

На это Иосиф Пригожин справедливо подметил, что Анфиса Чехова не является ни врачом, ни диетологом. Спросил у нее, не боится ли она, что из-за ее не профессионализма кто-то из покупателей этого курса может пострадать.

Обиженная таким предположением взбешенная Чехова сцепилась с опальным Пригожиным. Якобы она не продает воздух как иные "инфоцыгане", а делится своим опытом, мотивирует заняться собой и стать лучше.

Подчеркнула она и то, что не призывает потенциальных покупателей к экстремальным способам похудения. Наоборот, настаивает на длительной работе над собой: как со своим рационом, так и с душевным состоянием.

"Посмотрите на меня! Минус 30 килограммов! Я не сведуща в этом? Что за ерунду вы говорите!", – затрясло Анфису Чехову от злости из-за Иосифа Пригожина.

Продюсера, к слову, многие читают опальным по причине его острых высказываний. Напомним, что в пандемию Иосиф Пригожин привел многих в ярость тем, что предложил государству помогать бедствующим артистам, чей уровень заработка сократился до слишком скромных объемов.