Сбросил 30 килограмм, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли

Подвиги и жертвы звезд

Если для обычного человека выучить стихотворение Пушкина – уже подвиг, то актерам приходится учить сотни страниц текстов и диалогов ради роли. И это меньшее, на что они идут, чтобы отработать свои зарплаты и получить заветные кинонаграды.

Константин Плотников висел в петле 12 часов

Российский актер Константин Плотников сыграл легендарного Михаила Горшенева в сериале Кинопоиска "Король и Шут". Для этого Плотников буквально стал тенью Горшка – часами слушал песни группы в наушниках, вел дневник, встречался с семьей музыканта, часами сидел на гриме, чтобы сделать "иглы" на голове. Он прочитал десятки интервью, посмотрел все концерты, перенял жесты и повадки Горшенева, лежал в могиле и даже отыграл концерт для фанатов (в рамках съемочного процесса). Но самое главное – висел с петлей на шее 12 часов: "Суть в том, что горбун подвешивает меня в фэнтези части, затягивает петлю, и я вот так вишу. Конечно, у меня здесь протянут тросик, и конечно, на мне защитный костюм, но суть в том, что если я совсем отпущу руки, то мне действительно пережмет горло. И мне приходится прилагать физические усилия. А когда пошел 12-й час, я почувствовал, что уже начались какие-то изменения в сознании и психике", – поделился Плотников.

Холли Берри не мылась месяц

Сложно себе представить, но одна из девушек Бонда, ослепительная красотка Холли Берри около месяца не принимала ванну, чтобы вжиться в роль наркоманки для фильма "Лихорадка джунглей" 1991-го года. Ей нужно было сыграть девушку, плотно сидящую на крэке, поэтому для роли девушка временно пожертвовала личной гигиеной. Также, чтобы почувствовать себя человеком, чьи мысли полностью захватили наркотики, она посещала притоны в сопровождении полицейских. Такая подготовка вызывает восхищение еще и по той причине, что это была одна из ролей на заре карьеры Холли Берри, причем далеко не главная.

Роберт де Ниро испортил зубы за 5000 долларов

В том же 1991-ом году Роберт де Ниро пошел на изменения в своей внешности ради роли в фильме Мартина Скорсезе "Мыс страха". Ему нужно было войти в необычный образ — насильника-психопата Макса Кэйди. По сюжету этот герой отсидел в тюрьме пятнадцать лет, а по логике — хороших зубов после такого у него просто не могло быть. Роберт де Ниро принял непростое решение и попросил стоматологу испортить ему зубы. За такую услугу актер заплатил стоматологу 5000 долларов. После окончания съемок актер, конечно, вернул свою улыбку обратно, но это обошлось ему еще в 25 тысяч.

Руни Мара сделала пирсинг на лице

Помимо специальной диеты, чтобы сбросить вес, и странной прически (актриса частично побрила голову и обесцветила брови), Руни Мара пожертвовала "визитной карточкой" любого актера – своим лицом. Она сделала настоящий пирсинг губы, носа и брови, как у ее героини в фильме "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера. Сделать фейковый пирсинг гримерам бы не составило труда, но Мара серьезно подошла к своей роли и решила сделать настоящие проколы. Такой шаг был важен для самой актрисы, поскольку этот фильм — первая громкая картина в ее карьере, до этого Руни Мара играла лишь второстепенных персонажей.

Том Круз работал курьером

Том Круз известен тем, что подходит к перевоплощениям в своих персонажей с особой тщательностью и любые задачи на съемочной площадке выполняет самостоятельно. Однажды для роли наемного убийцы в кинокартине "Соучастник", он решил научиться не привлекать к себе лишнего внимания, буквально становясь "невидимкой". Для этого Том Круз оделся курьером компании FedEх и доставил посылку на один из рынков Лос-Анджелеса. Не стоит сомневаться в таланте актера, в роли доставщика его не узнал ни один фанат!

Кристиан Бэйл похудел на 30 кг

Не так просто узнать красавчика Кристиана Бэйла в картине "Машинист". Ради роли Тревора Резника, человека, который не спит около года, Бэйл сбросил около 30 кг за 4 месяца и практически заработал анорексию. В достижении цели ему помогала крайне жесткая диета: за все время подготовки актер съедал в день всего одно яблоко, банку консервированного тунца, пил воду, кофе и очень много курил. Повторять такой эксперимент не советуем — врачи забеспокоились о состоянии актера и сказали, что продолжение эксперимента может плохо закончиться. Если вы не узнали Кристиана Бэйла в персонаже — он добился нужного эффекта, потому что от такой опасной диеты у него изменилось не только тело, но и лицо. Кстати, потом практически сразу ему пришлось серьезно набрать вес и накачаться для роли Бэтмена.

Джаред Лето потолстел на 30 кг

Все мы знаем, что набрать вес гораздо проще, чем похудеть, но актерам приходится потом снова возвращаться к исходным данным, так что +30 кг — это тоже настоящий подвиг. Джаред Лето — человек, который будто живет в криокамере последние 20 лет, однажды набрал около 30 килограммов для роли Марка Чепмена – убийцы Леннона в фильме "Глава 27". Для этого актер питался только фастфудом, мало спал и почти не двигался (в том числе из-за подагры, которая развилась на фоне такого безобразного питания). Ему даже пришлось провести какое-то время в инвалидной коляске. К сожалению, все эти жертвы оказались напрасными – картина провалилась в прокате.

Натали Портман стала балериной

Многие посвящают этому всю жизнь, Натали Портман же освоила балет всего за год. В течение этого времени актриса брала частные уроки балета для роли в фильме "Черный лебедь". Каждый день по 5 часов она стояла у станка и тянула носочки, а также занималась плаванием и соблюдала строжайшую диету — есть можно было не более 1200 калорий в день. Своей коллегой по съемочной площадке вдохновилась Мила и тоже присоединилась к занятиям балетом.