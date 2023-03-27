Тревожные новости из Тель-Авива.

С начала года в Израиле продолжаются в Израиле с начала года. Люди выступают против нового правительства Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая даст кнессету (орган законодательной власти) больший контроль над судебной системой. Волнения усилились после отставки министра Галанта. Несколько десятков тысяч протестующих собрались в Тель-Авиве возле Кирии, заблокировав перекресток Каплана и нарушив движение.

Интересно, где сейчас сбежавшие на Землю Обетованную Алла Пугачева и ее финансируемый Украиной и признанный иностранным агентом пятый муж Максим Галкин? Это вопрос сегодня занимает умы россиян сильнее причин и последствий волнений в Израиле.

"Пугачева и Галкин где? Надеюсь, утром будут осуждения и Макс скажет, что порвал свой израильский паспорт", "А эти Галкины-Макаревичи хоть осудили майдановцев?" – интересуются люди. Никто не знает, что сегодня происходит сегодня с пятым мужем Аллы Пугачевой и где он был во время этих массовых протестов в центре Тель-Авива.

Стоит заметить, что мода рвать паспорта и визы иностранных держав – не нова. Все помнят как ныне покойный сатирик Михаил Задорнов в прямом эфире перечеркнул американскую визу – "в знак протеста против поведения американцев на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити", как сам тогда объяснил.

Что же касается Аллы Пугачевой, то израильское гражданство Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в ее синем израильском паспорте – "дарконе".