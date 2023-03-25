Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Суббота 25 марта

16:02Встречается у многих: ученые обнаружили неочевидный симптом деменции 15:24"Что-то Максик подурнел": после отъезда в американскую тюрьму Галкина* вздрючили толпой 14:03Как избежать взлома мессенджера – три совета киберэксперта 13:55"У некоторых еще хуже": Лолита тряхнула обвисшей грудью на видео 13:04"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой 12:30Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока 12:14"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери 11:14"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты 11:06Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой 10:00Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России 09:15Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника 08:20"Стареющая дива": бывший Бузовой опозорился на весь мир 08:10Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции? 08:00Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога 06:14Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта 04:13Что делать, если отношения рушатся из-за денег 03:32В Зеленограде нет новых ЖК 02:12Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции 00:03Родительская суббота и Феофанов день: народные приметы 25 марта 22:05Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 21:40Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 21:20"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери 21:09"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы 20:40Враги женской красоты: какие продукты портят внешность 20:20"Это губительно": молодежная мода на подвороты брюк возмутила врачей 20:00"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали 19:40"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала 19:20"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 19:00"Полиция задержала": кидавших ухажеров на деньги девиц из "Тиндера" схватили правоохранители 18:40Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму 18:20Безобразный: испустившего дух Преснякова хоронят под елкой в белых тапочках 18:00Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство 17:40"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим 17:20"К сожалению, не могу": Пропавшая с радаров Орбакайте объявила о расставании с мужем 17:00В разных районах Москвы сгорели строительные бытовки 16:40"Большая ошибка": Дана Борисова встала на защиту оплеванной МакSим 16:20"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье 16:00Провальный концерт МакSим и драма в семье Джигана и Самойловой в 5 выпуске "На днях" 15:40Терон, Лопес, Найтли: как макияж спасает звезд Голливуда 15:20Поймавшая Джигана с другой Самойлова сорвалась на эмоции: Никому не дам! 15:00Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев 14:40"Хочется хорошую семью": исхудавшая звезда "Дома-2" разрыдалась из-за проблем с мужем 14:20"Из дурдома": Сбежавшую из России Брежневу без волос обнаружили в странном месте 14:20Мальчики для Алибасова: Левкин объяснил попадание в "На-На" сладких красавчиков 14:00"Когда я не была замужем": разродившаяся Серябкина назвала свое любимое состояние 13:40"Только одно нужно": разомлевший Газманов заговорил о крышесносном сексе 13:20"В самом соку": пожелавшая секса и шалостей Семенович осталась без белья 13:00"Тревожно-депрессивное расстройство": искалеченному Костомарову грозит новый диагноз 12:40"Пустые карманы": Брошенная Пригожиным дочь вынуждена пахать таксистом 12:20Роман подло сбежавших из России Козловского и Акиньшиной рассекречен: Вместе строят новую жизнь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Что-то Максик подурнел": после отъезда в американскую тюрьму Галкина* вздрючили толпой

"Что-то Максик подурнел": после отъезда в американскую тюрьму Галкина* вздрючили толпой
887

Максим Галкин* понес наказание.

Пока мир потрясают чудовищные происшествия, начиная от смертельных землетресяний и заканчивая вооруженными конфликтами, супруг Аллы Пугачевой только и делает, что всех раздражает. В свете последних событий Максим Галкин* устроил чес по заграничным городам и теперь регулярно напоминает об этом в микроблоге. Перечисляя даты концертов, комик шутливо виляет задом и высоко задирает нос.

Горе-юморист разместил в Сети видео, где стоит на фоне моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Кто снимал его, остается загадкой, но человек этот послушно выполнял приказы отъехавшей звезды. К слову, в процессе съемки так же стремительно отъезжала и камера — сначала в концертный зал, а затем в американскую тюрьму "Алькатрас".

Когда в объективе появилось легендарное место заключения США, Максим Галкин* напомнил, что там сидел Аль Капоне. Впрочем, хвастовство комика эрудицией положительного эффекта не возымело. Иноагент Максим Галкин* по традиции с треском провалился. Подтверждение тому — комментарии.

"Что-то Максик подурнел. Волосы как у кота драного", " Мдаа Максимка! Ты такой жалкий, опустился ниже плинтуса!", "Пир во время чумы? До смеха ли людям сейчас? Ничем не брезгуете ради обогащения", — вздрючили толпой мужа Аллы Пугачевой.

* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ

25 марта 2023, 15:24
Максим Галкин (иноагент). Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Откосившие" от армии знаменитости: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его

"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"У некоторых еще хуже": Лолита тряхнула обвисшей грудью на видео

"У некоторых еще хуже": Лолита тряхнула обвисшей грудью на видео
Лолита Милявская оголила прелести.

"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой

"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой
Надежда Бабкина и Евгений Гор – как в море корабли.

"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери

"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери
Кристина Орбакайте разрушила самое дорогое.

"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты

"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты
Латвийская звезда Лайма Вайкуле не желала себе такой участи.

Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой

Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой
Звезда "Мажора" не выставляет свою личную жизнь напоказ

Выбор читателей

23/03ЧтвТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой 23/03ЧтвРазвод Ковальчук и Чумакова: почему супруги расстались через 15 лет отношений 24/03ПтнСудьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка 24/03ПтнВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна 24/03Птн"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары 23/03Чтв"Невозможно выдерживать": обрубленный по рукам и ногам Костомаров во власти алкоголизма