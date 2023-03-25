Максим Галкин* понес наказание.

Пока мир потрясают чудовищные происшествия, начиная от смертельных землетресяний и заканчивая вооруженными конфликтами, супруг Аллы Пугачевой только и делает, что всех раздражает. В свете последних событий Максим Галкин* устроил чес по заграничным городам и теперь регулярно напоминает об этом в микроблоге. Перечисляя даты концертов, комик шутливо виляет задом и высоко задирает нос.

Горе-юморист разместил в Сети видео, где стоит на фоне моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Кто снимал его, остается загадкой, но человек этот послушно выполнял приказы отъехавшей звезды. К слову, в процессе съемки так же стремительно отъезжала и камера — сначала в концертный зал, а затем в американскую тюрьму "Алькатрас".

Когда в объективе появилось легендарное место заключения США, Максим Галкин* напомнил, что там сидел Аль Капоне. Впрочем, хвастовство комика эрудицией положительного эффекта не возымело. Иноагент Максим Галкин* по традиции с треском провалился. Подтверждение тому — комментарии.

"Что-то Максик подурнел. Волосы как у кота драного", " Мдаа Максимка! Ты такой жалкий, опустился ниже плинтуса!", "Пир во время чумы? До смеха ли людям сейчас? Ничем не брезгуете ради обогащения", — вздрючили толпой мужа Аллы Пугачевой.

* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ