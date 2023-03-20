"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его

Галкин* отплатил Киркорову за его защиту Пугачевой.

Беглый российский комик Максим Галкин* в последнее время весьма изменился внешне. Он стал рыжим, его шевелюра уже не такая вылизанная и даже немного потрепанная, да а сам он заметно обрюзг. Словом, артист "затаскался" по миру и растерял весь свой лоск. Тем не менее, он энергично продолжает высмеивать россиян.

Недавно Максим Галкин* выступил с концертом в США, где не на шутку опростоволосился. Конечно, он говорил по-русски и для русских (кто же еще пойдет на его концерты?), но уже с какой-то боязнью, словно между делом, просил зрителей не снимать его на видео. Скорее всего, в программу Галкина* уже обязательным пунктом идет высмеивание российских коллег, но самому ему это уже начинает надоедать.

На этот раз Максим Галкин* решил отправить Филиппа Киркорова на фронт, а когда понял, что ляпнул, приказал зрителям не снимать.

"Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, ну перемирие на несколько дней обеспечено", – ляпнул Галкин*.

Напомним, в свое время именно Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву и юмориста после жесткой критики в их адрес со стороны Маргариты Симоньян. Видимо, так рыжий Галкин* решил "отблагодарить" своего бывшего соперника.





* – признан иноагентом по решению Минюста РФ