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"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его

"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его
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Галкин* отплатил Киркорову за его защиту Пугачевой.

Беглый российский комик Максим Галкин* в последнее время весьма изменился внешне. Он стал рыжим, его шевелюра уже не такая вылизанная и даже немного потрепанная, да а сам он заметно обрюзг. Словом, артист "затаскался" по миру и растерял весь свой лоск. Тем не менее, он энергично продолжает высмеивать россиян.

Недавно Максим Галкин* выступил с концертом в США, где не на шутку опростоволосился. Конечно, он говорил по-русски и для русских (кто же еще пойдет на его концерты?), но уже с какой-то боязнью, словно между делом, просил зрителей не снимать его на видео. Скорее всего, в программу Галкина* уже обязательным пунктом идет высмеивание российских коллег, но самому ему это уже начинает надоедать.

На этот раз Максим Галкин* решил отправить Филиппа Киркорова на фронт, а когда понял, что ляпнул, приказал зрителям не снимать.

"Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, ну перемирие на несколько дней обеспечено", – ляпнул Галкин*.

Напомним, в свое время именно Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву и юмориста после жесткой критики в их адрес со стороны Маргариты Симоньян. Видимо, так рыжий Галкин* решил "отблагодарить" своего бывшего соперника.


* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

20 марта 2023, 18:20
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал "Неопра, Блин!"• Требует проверки

Фоторепортаж

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Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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