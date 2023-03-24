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Пятница 24 марта

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Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство

Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство
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Свежие новости о состоянии Романа Костомарова.

Болезнь все не отпускает из своего плена Романа Костомарова. Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти фигуриста, но не все, увы, зависит от них.

Пошел уже третий месяц, как медики пытаются остановить сепсис и прогрессирующую гангрену, наладить самостоятельное дыхание и работу внутренних органов Романа. Ему проводят операции, процедуры и оказывают медикаментозную поддержку, которая помогает бороться с больничными инфекциями.

Но только что стало известно о том, что печень Романа Костомарова отказывает: перестала справляться с объемом получаемого лечения. Об этом Пятому каналу сообщил источник из больницы "Коммунарка".

По словам собеседника, врачи продолжают надеяться на то, что орган, который имеет свойство к регенерации, начнет справляться. В противном же случае фигуриста ждет новое вмешательство.

Но есть в этом океане негатива и положительные новости: состояние Романа Костомарова на какое-то время стабилизировалось. Перед последней ампутацией, которая затронула часть кисти левой руки, его даже отключали от ИВЛ.

На настоящий момент медики внимательно наблюдают за состоянием Костомарова и состоянием его прооперированной руки. Если гангрена продолжит развиваться, то, боятся многие, Роману Костомарову могут отрезать руку по локоть.

24 марта 2023, 18:00
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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