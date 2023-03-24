Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство

Свежие новости о состоянии Романа Костомарова.



Болезнь все не отпускает из своего плена Романа Костомарова. Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти фигуриста, но не все, увы, зависит от них.

Пошел уже третий месяц, как медики пытаются остановить сепсис и прогрессирующую гангрену, наладить самостоятельное дыхание и работу внутренних органов Романа. Ему проводят операции, процедуры и оказывают медикаментозную поддержку, которая помогает бороться с больничными инфекциями.



Но только что стало известно о том, что печень Романа Костомарова отказывает: перестала справляться с объемом получаемого лечения. Об этом Пятому каналу сообщил источник из больницы "Коммунарка".

По словам собеседника, врачи продолжают надеяться на то, что орган, который имеет свойство к регенерации, начнет справляться. В противном же случае фигуриста ждет новое вмешательство.



Но есть в этом океане негатива и положительные новости: состояние Романа Костомарова на какое-то время стабилизировалось. Перед последней ампутацией, которая затронула часть кисти левой руки, его даже отключали от ИВЛ.

На настоящий момент медики внимательно наблюдают за состоянием Костомарова и состоянием его прооперированной руки. Если гангрена продолжит развиваться, то, боятся многие, Роману Костомарову могут отрезать руку по локоть.

