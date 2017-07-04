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Июль 4, 2017
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Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

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В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха. В нем приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов. У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин сыграли Ромео и Джульетту, Алексей Ягудин и Роман Костомаров – Меркуцио и Тибальда, Максим Траньков и Татьяна Волосожар перевоплотились в князя и княгиню Вероны.

"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я, – признался Илья Авербух. – И речь не идет о дословном переложении оригинального текста в ноги спортсменов. У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце".

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