"Хочется хорошую семью": исхудавшая звезда "Дома-2" разрыдалась из-за проблем с мужем

Звезда "Дома-2" полностью обессилена и задумывается о разводе.



Каждый из причастных к телепроекту "Дом-2" старается использовать свалившуюся на него популярность по максимуму. Ведут личные блоги как ведущая Ольга Орлова, так и, например, участница телестройки Александра Черно.

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На своих страницах в социальных сетях исхудавшая девушка показывает историю своего преображения, моменты взросления своего сына и держит подписчиков в курсе всех перипетий своих семейных взаимоотношений. Напомним, что несколько лет назад Александра Черно начала встречаться с коллегой по проекту "Дом-2" Иосифом Оганесяном, с которым они заключили брак, а затем стали родителями.

Однако невозможность супругов найти общий язык и постоянные конфликты несколько раз приводили их на порог ЗАГСа, сообщает Пятый канал. Вот и на днях ситуация повторилась: Александра Черно пожаловалась на постоянное недовольство своего супруга и его непрекращающиеся претензии в ее адрес.

"Я не хочу разбираться ни в чьих психологических проблемах, не хочу быть жертвой плохого настроения", – буквально разрыдалась из-за проблем с мужем звезда "Дома-2".

Добавила Александра Черно и то, что Иосиф Оганесян игнорирует ее просьбы и не слышит ее. А если брюнетке пришлось уехать из дома – муж, сообщила Саша, сразу накручивает себя, что та поехала по любовникам.



"Больше всего на свете на свете мне хочется хорошую семью", – в бессилии выдохнула звезда "Дома-2" Александра Черно.