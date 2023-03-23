Разрезали: После родов киске Орловой потребовалась срочная операция

Орлова рассказала о состоянии.

Не так давно экс-солистка "Блестящих" стала мамой во второй раз. Беременность и рождение дочери сопровождались слухами. Поговаривали, что блондинка не сама вынашивает малышку, ведь в ее возрасте далеко не многие решаются стать родителями. В итоге в адрес Ольги Орловой посыпались обвинения в подлом обмане.

Когда девочка появилась на свет, звезда "Дома-2" опубликовала в своем микроблоге снимок из больницы. Однако даже это не спасло ее от злопыхателей. В комментариях к фотографии люди писали, что певица разыграла собственные роды, арендовала палату и оборудование, а за кадром стоит суррогатная мать. Благо, сама ведущая телестройки ко всем этим обвинениям относится с юмором.

После родов хлопот в жизни Ольги Орловой прибавилось. И дело не только в появлении нового члена семьи в доме. Она, напомним, заботится еще и о целой стае животных – собаках и кошечке по имени Соня. С последней произошла проблема: с наступлением весны она стала просить кота и мяукать на весь дом. В итоге киске телеведущей потребовалась срочная операция по стерилизации.

Вчера звезда увезла питомца в ветеринарную клинику, где его, как это обычно происходит, разрезали хирурги. Кошечка уже находится дома, а знаменитая хозяйка вещает в своем блоге о ее самочувствии. К счастью, малышка уже пришла в себя и даже начала активно играть. Как оказалось, певица сама делает пушистику перевязки. В общем, Ольга Орлова, как порядочная мама, везде успевает.